Exigen a CFE regular cobros escalonados

A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsabilizó a las altas temperaturas del incremento en los recibos mensuales, integrantes del sector social y energético exigen que el organismo regularice los cobros escalonados con el fin de reducir el impacto económico en los bolsillos.

El consumo de kilowatts en el verano tiene un costo variado: de 1 a 300 kWh, con un cargo de 0.727 centavos; 301 a 1200 cues- ta 0.910 centavos; de 1201 a 2500, el precio de kWh aumenta a 2.212 pesos; y el excedente, que es por encima de los 2500, tiene un costo de 3.496 pesos.

Luis Carlos Peralta, presidente del Clúster de Energía, argumentó que una familia de 4 integrantes utiliza 300 kWh en aproximadamente una semana; es decir, para cuando terminó el mes, consumió al menos cuatro veces más de energía y por consiguiente aumentó el cobro.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, aseguró que las declaraciones emitidas por los funcionarios de CFE en Sonora no respaldan los hechos reales que viven los usuarios, pues sí hay cortes a pesar de la situación económicas de algunas familias.