Alumnos de medicina aceptan presión como parte de su formación

Estudiantes de medicina de la Unison saben de las presiones y cargas extenuantes que viven en su etapa de formación, pero ellos mismos afirman que es parte de su preparación y buscan como sobrellevarlo a lo largo de sus estudios.

Desde las aulas, alumnos de medicina escuchan lo que les espera en los interinatos; regaños, guardias exhaustivas y ser “La comidilla” de médicos o residentes dentro de una jerarquía impuesta por un régimen no estipulado dentro de las instituciones médicas.

A pesar de ello, alumnos de los primeros semestres de la Universidad de Sonora comparten no preocuparse hasta que llegue el momento, pues los interinatos llegan al final de su preparación en una carrera que implica estudiar en la facultad 15 semestres.

“Si hemos escuchado que es mucho más demandante que estar acá en la escuela y pues muchas veces nos cuentan que los residentes o doctores de mayor rango, como que te maltratan, eres lo último en la cadena alimenticia del hospital, pero también es dependiendo de la persona que te toca, me imagino que te puede tocar un residente buena onda” , indicó Ana Robles Montoya, estudiante de tercer semestre.

Por su parte el estudiante Alfonso Valenzuela, también de tercer semestre compartió que no solo en las aulas los estudiantes pueden escuchar estos testimonios, a través de internet existen videos dónde doctores cuentan sus experiencias y explican que no les ha ido nada bien.

“Explican sus experiencias algunas han sido malas, por así decirlo, que no los dejan dormir, que los regañan mucho, que los ponen a hacer trabajos muy exhaustivos, las guardias son lo que te terminan acabando, según lo que dicen” , compartió el joven.

Los alumnos son consientes de que el índice más alto en suicidio de las profesiones es el que se da en el área de la salud, aun así, esto no representa una problemática para continuar con su preparación profesional como lo indicó, Nailea Holguín, estudiante de tercer semestre.

“Constantemente estamos expuestos a mayor estrés podría decirse, pero eso tiene que ver más con la carrera no con las escuelas, porque en todas es igual, yo estoy en un semestre muy bajo y no sé nada de los internados, pero si he escuchado que doctores de mayores rangos no se portan muy amigables” , compartió la estudiante.

Manuel Campa Sáenz y Julio Bojórquez Valenzuela ambos estudiantes de medicina de quinto semestre concordaron que entienden lo riguroso de los interinatos, ya que no es lo mismo estudiar en el aula a tratar con un paciente.

“Es parte de la misma carrera, saber sobrellevar la carga académica que esta conlleva para después proyectarse en un futuro como profesional, hay ocasiones que por misma desesperación de algunos maestros, estás tratando con la vida de pacientes, a veces hay gritos, a veces hay regaños, pero creo que para el área que estamos sobrellevando, debemos aprender a sobrellevarlo” , explicó Julio Bojórquez.

La carrera de medicina es una de las especializaciones más demandadas y más demandantes, los jóvenes entusiastas disfrutan de su proceso de preparación sin temor al futuro, aun así, es de su conocimiento, lo que les espera en el último escalón para su preparación.