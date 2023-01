Hermosillenses, a favor de la rehabilitación integral de La Sauceda

En un sondeo realizado por periódico EXPRESO, los participantes coincidieron en que el regreso del parque La Sauceda sería algo positivo para los hermosillenses, pues además de la nostalgia, nuevas generaciones necesitan lugares de esparcimiento.

Ante la falta de espacios al aire libre para el esparcimiento en la ciudad, los hermosillenses ven con buenos ojos el proyecto integral por parte del Gobierno del Estado, de rescatar el Parque La Sauceda y volverlo a convertir en un lugar icónico de la capital sonorense.

En un sondeo realizado por periódico E XPRESO , los entrevistados coincidieron en que, de concretarse, este proyecto sería de gran beneficio para los hermosillenses, ya que no existen lugares similares para pasar un tiempo agradable con la familia y amigos.

“Cuando estaba en la secundaria nos llevaron a La Sauceda estaba muy bonito, recuerdo que nos llevaron al ‘Acuafantástico’, a las albercas; estaría muy bien que se haga, ojalá sí lo terminen, porque no hay lugares a dónde ir, yo tengo tres niños y los llevamos a donde se pueda” , dijo Iris Mendoza.

Te puede interesar Rehabilitación del parque "La Sauceda" costará alrededor de 350 mdp

Por su parte, Belem Martínez, recordó que en su momento La Sauceda era el lugar ideal para la niñez y juventud hermosillense, ya que contaba con distintas áreas para divertirse, y que es una muy buena opción que la rescaten.

“Recuerdo las lanchitas, las albercas, el tren, todo estaba muy bonito; no hay lugares para llevar a los niños, por eso necesitamos La Sauceda; la vez pasada me tocó firmar para que no la cerraran, fue el año pasado o ante pasado, soy una de las personas que no quiere que se cierre” , comentó.

Gabriela Villegas señaló que en su tiempo visitó el parque, sin embargo, solo el área acuática es la que estaban en funciones, ya que el resto de la infraestructura estaba sin operaciones, por lo que le gustaría que se reactivara todo el parque para conocerlo mejor.