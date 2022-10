Enrique de la Madrid destaca proyecto Hogar Solar de Hermosillo

'Es extraordinario lo que se está haciendo aquí, porque a la gente hay que apoyarla para que se hagan estas inversiones” compartió Enrique de la Madrid refiriéndose al apoyo que el ayuntamiento de Hermosillo hace a través del proyecto Hogar Solar a los ciudadanos.

Este viernes el Director para el Futuro de las Ciudades del Tec. De Monterrey dio una conferencia en la que el tema principal fue “Ciudades inteligentes como Motor de Desarrollo”, acompañado del presidente municipal Antonio Astiazarán, dirigida para integrantes oficiales del gabinete municipal y amigos que conformaron el equipo de Va x México en las pasadas elecciones.

En su conferencia, Enrique de la Madrid compartió la gran problemática que representa el cambio climático y el riesgo de que México no esté generando energías limpias.

Resaltó que no es muy lejano el futuro en el que solo se produzcan vehículos eléctricos, y que a la fecha la industria automotriz, se ha creado el compromiso social de no desarrollar, ni consumir de países que no garanticen energías renovables.

“Tenemos el riesgo de que una de las industrias más importantes que tenemos hoy día en México, que es el sector automotriz, nos quedemos sin el crecimiento de ese sector porque no fuimos capaces de generar energías limpias” expresó.

Ahorro de gastos

Es por ello que encontró atractivo el trabajo que está realizando el ayuntamiento de Hermosillo, para lograr un ahorro de gastos en producción y consumo de energías.

“Poner un panel solar cuesta y el problema sería no tener dinero para hacer la inversión, entonces, aquí están haciendo un programa en que el usuario pague un enganche muy moderado, tiene recursos a fondo perdido y le dan acceso a financiamiento a tasa cero, el crédito lo vas a pagar del ahorro, o sea que en el fondo se lo están regalando” compartió.

Previó a la conferencia, el Alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, le mostró los logros y proyectos que se trabajarán en Hermosillo dentro del esquema de aprovechamiento de energía solar, resaltando claramente la adquisición de las 220 patrullas eléctricas que tiene el municipio.

“Te vamos a compartir algunos trucos que hemos estado haciendo para poder llegar al objetivo de convertir Hermosillo en la ciudad del Sol, esto no es un logro del presidente municipal, esto es un trabajo en equipo del cual yo me siento muy orgulloso” mencionó el presidente municipal señalando a los funcionarios del ayuntamiento.

Dentro de la exposición el edil municipal aprovechó para invitar a Enrique de la Madrid, al próximo Foro Internacional de Energía solar que impulsa el ayuntamiento de Hermosillo con la finalidad de posicionar a Hermosillo a nivel internacional.