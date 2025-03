El 31 de marzo, la hermosillense representará a México en un foro de desarrollo sostenible.

La psicóloga Gema Flores participará en un foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y representará a Hermosillo, como un ejemplo de lucha y de alzar la voz en pro de las mujeres.

Este evento será el 31 de marzo, en Santiago de Chile, en el marco de la octava edición del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

"Me siento muy orgullosa que me hayan invitado a formar parte como delegada en este foro, quiere decir que todo el trabajo y mi esfuerzo ha valido la pena y está rindiendo frutos", apuntó.

Ella recordó, que desde niña, se interesó por la oratoria y concursos de diputado infantil en la escuela, después, en la secundaria, fue parte de la sociedad de alumnos, y ahí fue donde se dio cuenta de que le gustaba todo lo referente al desarrollo social.

A los 18 años, Gema tuvo oportunidad de participar en Entrenamientos de Liderazgo de Alto Impacto, y es cuando decidió certificarse para especializarse en temas de conferencias y empoderamiento de la mujer.

"Desde que yo tenía 9 años, en la primaria me empecé a desarrollar en temas de oratoria, declamación, Cabildo infantil, en secundaria fui presidenta del comité de la sociedad de alumnos y desde pequeña me di cuenta que realmente tenía un propósito en particular, y es que me gustaba el tema del desarrollo social.

"Entonces me empecé a especializar en conferencias, sobre todo en temas como el empoderamiento de la mujer, siempre es un tema que yo he defendido, la posición de la mujer ante la sociedad, los derechos humanos", manifestó.





Un objetivo claro

Gema Flores mencionó que el foro tiene como objetivo ser un mecanismo regional para el seguimiento y exámenes de la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, así como metas y medios de implementación.

"Mi plan es asistir a este foro, impregnarme de todos los conocimientos que mis compañeros asistentes compartan y poder así implementarlo y darlo a conocer en mi país y aquí en mi estado", aclaró.

Además, del 26 al 30 de marzo en el mismo país, estará en una serie de reuniones en las que se analizarán las tendencias económicas y desafíos de América Latina y el Caribe.

"En estas reuniones se darán a conocer estrategias de financiamientos y cooperación para el desarrollo sostenible, iniciativas de inversión para fortalecer la cooperación entre gobiernos, sector privado y organismos internacionales", agregó.

La psicóloga y conferencista agregó que en el marco de su participación como activista y delegada, se trabajará en un proyecto de impacto regional llamado Cultura de Paz, Familia y Derechos Humanos, que será dirigido especialmente a mujeres, jóvenes y familias.

"Estoy muy emocionada por realizar este proyecto, el cual tiene como objetivo crear estrategias concretas para ser utilizadas en nuestra región, siempre en pro de buscar beneficios hacia las mujeres", finalizó.