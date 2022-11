Quien sea denunciado por explotar pirotecnia, pagará costosa multa

Autoridades municipales anunciaron este 22 de noviembre que es oficial la prohibición del uso y venta de cuetes en la capital sonorense durante las fiestas decembrinas 2022.

Una multa de hasta 14 mil pesos puede llegar a pagar aquella persona que sea sorprendida detonando cohetes dentro de la mancha urbana informó el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta.

Autoridades municipales anunciaron este 22 de noviembre que es oficial la prohibición del uso y venta de fuegos artificiales en la capital sonorense durante las fiestas decembrinas 2022; de tal manera que se multará a quienes vendan ilegalmente o sean denunciados por causar molestias al utilizar estos artefactos.

“No está necesariamente prohibido tronar cuetes, lo que está prohibido en el bando es molestar a los vecinos, entonces ante una denuncia, ya procede lo que dice el artículo 141, si no hay denuncia, quién truena el cuete no está incumpliendo el bando, porque no genera ninguna molestia” , detalló el Secretario del Ayuntamiento.

El Secretario explicó que aquellos negocios que sean sorprendidos vendiendo cuetes, se clausurarán y según el artículo 141, por realizar faltas al orden y al bienestar colectivo, quien realice detonaciones de pirotecnia podrá ser acreedor a una cuantiosa multa.

“Se considera una falta grave que va de 21 a 50 umas, que son hasta 4 mil 800 pesos; La fracción sexta del artículo, señala que producir ruidos que perturben la tranquilidad de las personas, puede llegar a ser una falta muy grave que se sanciona con multas de hasta 150 umas, equivalente a 14 mil 433 pesos” , aseveró el Secretario.

Para cumplir con esta tarea, Inspección y Vigilancia del municipio, no otorgará permisos para la venta de pirotecnia, Alejandro López Parada titular de la dependencia señaló que durante todo el año no se han expedido permisos para el uso de fuegos pirotécnicos que ocasionen ruido.

“En estas épocas navideñas, lo que nos correspondía a nosotros, era otorgar los permisos en vía pública para la instalación de la venta de pirotecnia, esta temporada no se otorgan estos permisos por lo antes mencionado y lo único que está permitido para eventos, bodas, fiestas, quince años, es la 'pirotecnia fría', la que no detona” , indicó López Parada.

Por su parte, Sergio Flores, titular de Protección Civil municipal, realizó una solicitud pública a los comercios dentro de las colonias de la localidad, para que eviten el decomiso de la materia y a su vez, pidió a la ciudadanía tener conciencia.

“Estaremos muy atentos a las denuncias, sobre todo con los rondines junto a seguridad pública, para realizar los decomisos de estos productos y que no estén a la venta en los changarros” , compartió Sergio Flores.

Las empresas que año con año, venden pirotecnia fuera de la mancha urbana, operarán de manera legal, ya que estos cuentan con un permiso de la SEDENA a nivel nacional.

Florencio Díaz mencionó que estos establecimientos pueden dar permisos a los comercios dentro de la mancha urbana para la venta de fuegos pirotécnicos, sin embargo este permiso se condiciona a la autorización del Ayuntamiento.