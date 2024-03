Ernesto Gándara aborda problemáticas que enfrenta el sistema de salud

Personal médico dialogó con el candidato a Diputado Federal del distrito 5 por la Coalición Fuerza y Corazón por México, y compartieron sus ideas sobre cómo mejorar el sistema.

Ernesto 'El Borrego' Gándara, candidato a Diputado Federal del distrito 5 por la Coalición Fuerza y Corazón por México, señaló que el servicio médico en México, especialmente en Sonora sufre numerosas deficiencias, sobre todo en la ciudad de Hermosillo.

Consciente de la gravedad de la situación, Gándara aceptó la invitación de un grupo de médicos y personal de enfermería para escuchar sus perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el sistema de salud hermosillense.

“ Yo quisiera que ustedes me consideren, en caso de llegar a la Diputación, como un médico o enfermero más, me interesa mucho el tema… no soy especialista, pero sí quiero hacer un equipo con ustedes que son efectivamente los especialistas ”, pidió 'El Borrego'.

De acuerdo a los testimonios recabados, muchos de los problemas en el sistema de salud vienen de tiempo atrás, sin embargo indicaron que en los últimos cinco años se han agudizado hasta el punto de que incluso hospitales públicos carecen de insumos básicos para realizar cirugías.

Los médicos y enfermeros, tanto del sistema de salud pública como de la consulta privada, compartieron sus ideas sobre cómo mejorar el sistema, abordando aspectos como equipamiento, infraestructura, educación médica y presupuesto, entre otros temas.

Ante esta situación, Gándara se comprometió a contar con el acompañamiento permanente de los profesionales de la salud durante su próxima gestión como Diputado, con el fin de impulsar iniciativas y gestionar recursos para mejorar el sistema de salud en Hermosillo, en Sonora y en todo México.