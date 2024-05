Ernesto Gándara promete a El Tazajal mejoras en programas sociales

La visita de Ernesto Gándara a El Tazajal forma parte de una serie de recorridos que el candidato ha realizado por diversas comunidades rurales de Hermosillo.

En medio de una intensa campaña electoral y ante las preocupaciones de los habitantes de El Tazajal en Hermosillo, Ernesto 'El Borrego' Gándara, candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por México, se pronunció en contra de la campaña de desinformación que, según él, está siendo impulsada por Morena en la región.

Durante su visita a esta comunidad, Gándara se dirigió a los vecinos para aclarar las dudas y temores que han surgido respecto a la continuidad de los programas sociales en caso de un cambio de gobierno.

En este sentido, destacó que los apoyos del gobierno no se limitarán únicamente a los votantes de la coalición que representa, sino que además serán mejorados.

"Sé que los amenazan, que les dicen: 'si no votan por Morena se van los programas sociales'. No es cierto. Dicen que se los regala de su bolsillo, no es cierto. ¿Saben de dónde vienen los programas sociales? De ustedes, de los impuestos, del trabajo de toda la vida de la gente" , aclaró Gándara ante los residentes de El Tazajal.

El candidato también abordó la preocupación de los ciudadanos respecto a las becas y otros apoyos, señalando que bajo su gestión, estos programas no solo se mantendrán, sino que se mejorarán.

En este sentido, destacó la reducción de la edad para acceder a la pensión para adultos mayores, que pasaría de 65 a 60 años, y prometió mejoras en el acceso a la salud, resaltando la problemática del desabasto y la saturación de los servicios públicos de salud en la región.

"De qué sirve que te apoyen con dinero, si lo vas a tener que gastar en consultas y en medicinas, pues el IMSS-Bienestar ni tiene medicamento ni tienen consultas, entonces la gente termina perdiendo más y termina endeudada" , señaló Gándara, haciendo hincapié en la importancia de una gestión eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, el candidato destacó la necesidad de priorizar el gasto público en proyectos que beneficien directamente a la población, mencionando ejemplos como la pavimentación, la renovación de parques públicos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

La visita de Ernesto Gándara a El Tazajal forma parte de una serie de recorridos que el candidato ha realizado por diversas comunidades rurales de Hermosillo durante esta campaña electoral, con el objetivo de escuchar las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos.

Acompañado por la candidata a Diputada Local Alejandra López Noriega, Gándara reafirmó su compromiso de trabajar por el bienestar y el progreso de Hermosillo, subrayando su voluntad de construir un gobierno que atienda las demandas reales de la población y combata la desinformación política.