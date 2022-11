Movimiento Ciudadano gobernará Hermosillo en 2024: Rogelio Cota

El líder municipal del partido Movimiento Ciudadano considera al partido naranja una alternativa progresista y señala que por el momento no es necesaria una alianza opositora.

“Veo a Movimiento Ciudadano gobernando Hermosillo en 2024” , afirma con confianza Rogelio Cota, líder municipal de ese partido, para quien Ernesto de Lucas es la mejor opción para ir por la gubernatura de Sonora en el 2027.

Desde su punto de vista por el momento no es necesaria una alianza opositora, pues MC se ha convertido en la alternativa progresista para quienes están buscando un cambio real en la forma de hacer las cosas.

En entrevista exclusiva con E XPRESO , Rogelio Enrique Cota Gutiérrez nos habla de su visión política y de su confianza en que se dé una realineación de las fuerzas políticas de Sonora que tarde o temprano deberán confluir en el movimiento naranja.

A continuación parte de la charla con el dirigente municipal de Movimiento Ciudadano:

Pregunta (P): Es evidente que los grandes partidos políticos han venido a menos, surgiendo por un lado Morena y por otro Movimiento Ciudadano ¿Cuál es tu explicación de este fenómeno?

Rogelio Cota (RC): Efectivamente, ante la reducción de los partidos tradicionales como PRI, PAN, PRD y el surgimiento de una nueva fuerza como Morena, que ha aglutinado a muchos que pertenecían al viejo PRI, surge Movimiento Ciudadano, la fuerza política que más ha crecido en los últimos años como la alternativa progresista.

El “achicamiento” de los partidos tradicionales tiene que ver con un cambio generacional, nunca estuvieron a la orden de poder hacer un cambio real en el sentido de la transformación mental e ideológica para poder captar la atención de los jóvenes y las necesidades que tienen de cara al futuro.

Yo pienso que el presidente tendrá algunas cosas buenas, pero ahorita se está equivocando radicalmente en todo lo que está haciendo, se está equivocando al atentar contra las instituciones, se está equivocando al darle la espalda a la gente que lo apoyó y que muchos de nosotros teníamos la esperanza de que fuera distinto.

Movimiento Ciudadano se ha convertido en la alternativa de todas las personas que quieren un cambio real y que miran hacia un futuro diferente, basado en la paz social, en la alegría, en la armonía, en la competitividad y en el crecimiento de los valores y de la igualdad social, en el desarrollo de todos los mexicanos.

No somos un instituto político que busque polarizar, como lo hace Morena, nosotros queremos acuerpar a todos aquellos mexicanos, buenas personas, que quieran hacer algo por su país, por su municipio, por su estado y que quieran sumarse a este gran cambio social y que desde el punto de vista político vengan a sumar en una gran realineación de fuerzas.

P: ¿Cómo sería Hermosillo si lo gobernara MC?

RC: Veo un Hermosillo progresista, en paz, que no sólo plantea resolver situaciones de corto plazo, sino convertirse en una metrópoli, en una ciudad de gran escala, con vialidades adecuadas, con espacios públicos dignos, con un involucramiento social importante, con especialización en los aspectos que al Municipio le competen y dejar a la Federación y al Estado lo que le compete. Con re educación social óptima, a través de la cultura, la educación y el deporte, con una erradicación total de la problemática urbana, con planeación a 50 años.

P: ¿Qué tan lejos ves que esto sea realidad?

RC: Creo que MC gobernará Hermosillo en el 2024, veo a MC como esa fuerza emergente que viene a dar una solución y ser la alternativa real donde otros han fallado, creo que existe esa posibilidad real de que ganemos en 2024, no solo en Hermosillo sino en los principales municipios de Sonora, que ganemos también la senaduría y muchos puestos de representación popular.

P: ¿Podría ser Antonio Astiazarán una ficha para MC en 2027?

RC: Para buscar la gubernatura en 2027 por MC veo a Ernesto de Lucas como una mejor ficha, ahorita. Sin embargo reconozco las cualidades que tiene Antonio Astiazarán, que es amigo, a quien en lo que ha hecho bien le he aplaudido y en lo que no, he sido su principal crítico.

Yo veo a Toño, no compitiendo en MC, pero si él decidiera sumarse, seguramente sería bienvenido. No vería esa parte como mala, es un perfil que suma, no sé si se adapte a la ideología del movimiento, pero eso ya lo veríamos.

P: ¿Estás de acuerdo con una alianza opositora?

RC: Para mí el poder por el poder no funciona, debe tener un por qué y un para qué y si el PRI quiere el poder para acomodar a N personas y el PAN para estarse rolando los puestos y el PRD porque nunca lo ha tenido, siento que estaríamos mal que MC se sumara a una alianza porque sí.

Todo necesita un por qué y en este momento no lo veo. Veo un MC creciente, empoderado, con los mejores perfiles que va a dar la cara y la batalla por Sonora y por México.

Lo que sí veo es que puede existir una gran realineación de fuerzas políticas que quizás muchos de los perfiles de otros institutos políticos puedan sumarse a nuestro movimiento, los que valgan la pena, los que no estén manchados, los que quieran hacer algo diferente por su país y por su Estado, las puertas están abiertas para ellos.

P: ¿Cómo afronta MC el cambio generacional de que hablas?

RC: Estamos haciendo una política diferente, no sólo de membrete o que sólo le interese al círculo rojo, estamos queriendo llegar con la gente, con sus necesidades, abriendo una brecha de oportunidad para que el joven reflexione qué es lo que necesitamos a futuro. Queremos abrir las puertas para todos aquellos jóvenes que tienen ahorita la oportunidad de construir, por aquellas puertas que se nos cerraron a nosotros y a las generaciones previas y por eso estamos haciendo este gran esfuerzo, por ello muchos que antes no estábamos en la política hemos dado este paso valiente.

Necesitamos buenas personas primero, pero también personas que estén preparadas para afrontar los retos de la política, de la sociedad y de la gobernabilidad que necesitamos. Para ello estamos preparando a nuevos jóvenes, nuevos valores sociales, que entiendan el contexto de su comunidad, que sean baluartes y que se formen en poder ayudar al prójimo, pero también entendiendo las regulaciones existentes, para que puedan ser buenos diputados.

Los estamos formando primero seleccionando bien cuales son los cuadros que tienen un liderazgo sobre nichos determinados y una vez que deciden transitar con nosotros, les estamos dando una educación interna para lo cual estamos creando una escuela de valores, economía y otras materias.

P: Pero, ¿cómo vencer la apatía y el rechazo de la gente?

RC: Estamos haciendo actividades integrales, como el Picnic. Lo que queremos es ciudadanizar esa política, para que esté al alcance de todos. Con acciones que realmente le importan al ciudadano, además vamos a ir a tocar puerta por puerta y vamos a tratar de reeducarnos nosotros para luego reeducar a los jóvenes sobre la visión de cómo deben ser las cosas en el futuro.