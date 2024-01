Enfermeros del Nuevo Hospital de Especialidades exigen basificación

Personal de enfermería del hospital llevó a cabo una manifestación la mañana de este miércoles.

Alrededor de 200 elementos del personal de enfermería del Hospital General de Especialidades del Estado de Sonora se manifestaron por fuera de la institución para exigirles a las autoridades de salud su basificación, mejora en el sueldo y seguro social, así como transparencia en el proceso de entregar bases a las y los trabajadores de la salud.

El personal de enfermería del nosocomio exigió en esta manifestación que se les tome en cuenta para que se les entregue la base que tanto han esperado, pues aseguraron que algunos de ellos llevan trabajando desde la pandemia en estas condiciones.

“ El problema no es que basifiquen a la gente nueva, todos tenemos derecho a una basificación, pero ni siquiera tenemos seguro, estamos pidiendo lo mínimo y ni siquiera eso se respeta. Estamos pasando una lista a Nucamendi de requisitos de lo que queremos, nosotros no tenemos Seguro Social, nosotros no tenemos nada, ni seguro para nuestros hijos, entonces pedimos lo mínimo necesario para un trabajo digno ”, comentó María Azucena Magallón, enfermera del Hospital General de Especialidades.

Ante esta situación, las y los enfermeros fueron atendidos por el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, quien se comprometió a atender las peticiones que realizó el personal ante la falta de bases y seguro en su trabajo.