Kuma Gallery ofrece arte accesible y creativo para todos

Alejandra Verdugo inició este emprendimiento con el fin de incursionar en el mundo del arte y monetizar sus obras.

En la búsqueda de incursionar en el mundo del arte y mantener un precio accesible para el público, la estudiante de octavo semestre de la licenciatura en artes plásticas, en la Universidad de Sonora, Alejandra Verdugo Quiroz inició el emprendimiento Kuma Gallery.

“Hace 2 años me dio el interés de ya trabajar. Muchos nos dicen que es difícil vivir del arte y estuve buscando alternativas. El primer emprendimiento que tuve fue en lienzos originales, pero la gente regateaba o hacía menos el trabajo, no valoraba lo que yo cobraba” , compartió.

Tras esta experiencia, Alejandra investigó cómo hacer su arte más económico, pero sin sacrificar la calidad, encontrándose así con el PVC espumado.

“Así nació Kuma Gallery, a partir de la búsqueda de ganar dinero y monetizar lo que hago” , relató Alejandra.

Aunque dijo que su emprendimiento es pequeño y no ha podido dedicarle mucho tiempo por sus estudios, siente que ha tenido una buena aceptación.

“Tengo mucha gente que colecciona mi obra, los stickers, y me visita en las ferias de emprendimiento en la universidad. Eso me llena muchísimo” , comentó con entusiasmo.

Proceso creativo

Alejandra detalló que su proceso creativo incluye la realización de la obra original en papel de 12.5 x 17.5 centímetros, que luego escanea en alta calidad, edita para igualar colores y amplía a 25 x 34 cm antes de imprimir en PVC espumado.

“Yo entré a la universidad en pandemia, como yo mostraba mis tareas era escaneándolas. Tuve un profesor de pintura y de laboratorio de color que nos enseñó el proceso, nunca pensé que se podía pintar de esa manera y de ahí salió la idea de emprender de esta manera” , recordó.

Su primera colección fue de 9 obras inspiradas en series, animes y videojuegos, entre ellos, llevaba el rostro de Itachi Uchiha de Naruto.

“Estaba aterrada, no sabía si se iban a vender y sí, se vendió uno. Me dio mucha alegría, eran dos hermanos que reunieron su mesada para poder completarlo, se me hizo muy tierno” , rememoró.

Siguiente colección

Su siguiente colección, que ha sido mayormente solicitada por quienes conocen su arte, está inspirada en animales con estilo burgués.

“El primero que pinté en ese estilo fue mi gato, que ya falleció. Estaba pasando el duelo y quise pintarlo. Las otras tres obras están inspiradas en mascotas de amigos” , explicó.

Alejandra señaló que en Kuma Gallery ofrece un catálogo con sus colecciones, donde los clientes pueden elegir las obras que desean imprimir, un método que le ha ayudado a equilibrar su emprendimiento con sus compromisos académicos, ya que este no le permite realizar más de dos obras personalizadas al mes.

Las personas interesadas en conocer más acerca de este emprendimiento, pueden seguirlo o comunicarse a través de redes sociales, mismo que se encuentra como @kuma.mx