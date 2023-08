Verónica Portillo: una vida de dedicación, disciplina y servicio

Verónica fue parte de las integrantes fundadoras de la banda de guerra 'Legión Seri', actualmente grupo representativo de la Universidad de Sonora.

En 2008 Verónica Portillo Urquidez inició su formación en enfermería en la Universidad de Sonora una etapa que marcaría el inicio de su camino de ayudar a los demás.

Sin embargo, el auge de su historia no reside solo en el ámbito médico, sino también en su amor por el lábaro patrio.

Desde el año 2004, Verónica fue parte de las integrantes fundadoras de la banda de guerra 'Legión Seri', actualmente grupo representativo de la Universidad de Sonora.

El grupo fue conformado por un puñado de jóvenes provenientes de distintas secundarias de Hermosillo, a cargo de los instructores José Luis Lugo, Raúl Palafox y Paul Morales, quiénes tenían como objetivo crear una banda de guerra libre que fuera reconocida a nivel nacional.

El primer concurso del grupo fue en mayo de 2004, donde no obtuvieron ningún lugar puesto que se trataba de una banda nueva y su primera participación fuera del Estado; en ese mismo año en diciembre, presentándose en Guasave, Sinaloa.

En 2010 tras la obtención de diversos títulos con el pasar de los años y la participación en distintos eventos en la Unison, 'Legión Seri' pasó a ser parte de la institución, convirtiéndose Portillo en 2013 en la encargada e instructora del grupo.

Poco a poco 'Legión Seri' se forjó un nombre en el escenario nacional, acumulando logros como el bicampeonato en 2018 y 2019 del Debate de Bandas, así como el tercer lugar en Calderón, su punto más alto hasta entonces.

Asimismo, Portillo mencionó que tras su demandante profesión ha conformado un grupo de líderes dentro del mismo grupo para que si algún día falta ella el grupo siga en pie.

"Siempre he tenido esa incertidumbre, de si algún momento no voy a poder estar a cargo de la banda, no quise echarme la responsabilidad de instructora totalmente y la delegue a otros, sé que no siempre voy a tener el tiempo, aunque a veces teniendo doble trabajo o poco tiempo he ido a ensayar, puede más el que quiere, conforme un comité de 7 personas y les dije que no tenía tiempo y que necesitaba que sacaran la casta por la banda y así fue, este yo o no la banda sigue ensayando", explicó.

El impacto social de 'Legión Seri' trascendió fronteras, pues en Chile, otra banda de guerra nació bajo su influencia: “se llaman Legionarios de Chile, un instructor se contactó conmigo y dijo que ellos se llaman así por nosotros, que somos su inspiración, Javier Hidalgo se llama el instructor que incluso en 2021 vino a Hermosillo a un ensayo y conoció a Legión Seri”, explicó Portillo.

Entre las anécdotas más emotivas que le ha dejado el grupo, compartió una ocurrida hace tan solo un mes en Ciudad de México.

"En Calderón hubo una chica que me conmocionó mucho, llevo un cartel que decía ‘mamita puedes verme desde el cielo lo feliz que estoy, el día de hoy se me hizo conocer a mi gran inspiración en el mundo bandero’ y tenía una flechita a donde estaba yo, no sabia lo que decía el cartel cuándo nos tomamos la foto, cuando lo vi me dio mucha emoción y llore", recordó nostálgicamente.

Verónica Portillo Urquidez, a través de su labor como enfermera y su liderazgo, ha demostrado que el amor, la dedicación y el servicio a la comunidad trascienden cualquier obstáculo.