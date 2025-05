La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave de salud, mientras que los dos agentes ministeriales fueron detenidos y judicializados.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dejaron a un hombre herido de gravedad tras una confusión al intentar repeler una supuesta agresión, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora.

La situación se derivó de un cateo realizado al sur de Hermosillo, en Las Peredas, cerca de la Invasión Tres Reinas, donde el viernes se registró un enfrentamiento que dejó como saldo tres muertos: un elementos de la AMIC y dos integrantes de una célula criminal.

Un día después del operativo, realizaron el respectivo cateo y, al estar por concluir la labor, agentes ministeriales salieron del domicilio cuando un vehículo arribó y repelieron la supuesta agresión.

"Al terminar el cateo, salen dos elementos, los cuales manifiestan que fueron perseguidos por unas camionetas y que un vehículo les cerró el paso. Ellos consideran y piensan que fue una agresión, por lo cual le disparan, resultando herido el tripulante del vehículo" , explicó Salas Chávez. "El tripulante del vehículo es un particular que no tiene nada que ver con los hechos, no es un delincuente" .

El fiscal detalló que la víctima se encuentra recibiendo atención médica; sin embargo, su estado de salud se reporta como delicado.

Por su parte, los agentes ministeriales involucrados en el ataque fueron detenidos y se encuentran bajo proceso judicial.