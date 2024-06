Hermosillenses duran horas en largas filas para poder votar

Múltiples ciudadanos hicieron filas de hasta más de 5 horas para poder participar en la jornada electoral de este domingo 2 de junio.

El ciudadano Antonio Rodríguez, procedente de Mexicali, fue una de las personas que hizo fila durante más de cuatro horas para ejercer su voto en la casilla especial del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

" Hemos aguantado el calor con agua, suero y sombrillas. Hemos ido a preguntar por qué no avanza la fila, pero aquí seguimos. Desayunamos, pero no hemos comido. Estamos aquí para luego no quejarnos de la situación ", compartió Rodríguez.

El hombre de 42 años dijo que desde su llegada inició un cronómetro en su celular, el cual, a las 17:38 horas, marcaba 4 horas y 41 minutos.

Asimismo, afirmó que alrededor de las 15:00 horas, una joven de aproximadamente 20 años, que estaba detrás de él, se desmayó y fue auxiliada por paramédicos.

Por su parte, Arely Martínez, también de Mexicali, mencionó que llegó desde las 12:00 horas, durando más de 5 horas y media en la fila.

“ Ha estado muy lento el trámite. Nos marcaron con unos números supuestamente porque están contando las boletas restantes para ver quiénes alcanzarán a votar. Yo soy la 785 ", explicó Martínez.

Para sobrellevar el calor, la mujer de 39 años mencionó que ella y sus familiares se turnaron para salir a comprar agua y sueros con el fin de mantenerse hidratados.

La casilla especial de la sección 0590 contó con mil boletas por casilla, destinadas a las personas en tránsito que estaban lejos de su sección electoral.