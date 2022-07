Diego Battaglia lleva su música a toda la gente

El joven hermosillense Diego Antonio Battaglia Barrón, quien a raíz de la pandemia, perdió su empleo como organizador de fiestas y eventos sociales, se vio obligado a buscar algún otro tipo de ingreso para ayudar en la manutención de su familia de la crítica situación en la que se encontraban.

Orillado por tener ingresos económicos; Diego tubo la idea determinante que cambiaría su vida y su carrera como músico. Battaglia, tomó la decisión de tocar en la vía pública, en calles, parques, tiendas departamentales e incluso por fuera de tiendas de conveniencia. Quienes lo ven, les asombra la iniciativa del joven por salir adelante tocando por unas monedas.

Aunque en un inicio era muy poco lo que obtenía por sus 7 u 8 horas diarias invertidas, cada día fue mejorando su ingreso adquiriendo prestigio y siendo tomado aún más en cuenta por los clientes de los supermercados y automovilistas que lo escuchaban haciendo lo que considera su máxima pasión, tocar el violín y transmitir su arte a todo tipo de persona sin distinción de raza o clase social.

“Es de las mejores decisiones que he tomado, gracias a ellas e vivido experiencias únicas e inmejorables, me ha dejado mucho conocimiento y sobre todo, el ver el rostro de la gente que me ve con asombro, por la manera de tocar este instrumento musical. La respuesta de las personas a sido maravillosa y considero un escalón muy grande en mi vida, al vencer el miedo y las críticas de tocar al aire libre. También me ha abierto puertas para tocar en eventos privados y eventos sociales” detalló.

También mencionó que le gusta el poder influir en el ánimo de las personas, cambiando un poco la forma de ver las diferentes situaciones que enfrentamos diariamente en cuestión laboral, personal, e incluso el intenso calor que azota a la ciudad y si con su música lo puede lograr, para el es una satisfacción enorme.

Battaglia, con 28 años de edad, tiene más de 15 años de experiencia tocando con artistas nacionales e internacionales como “El Mago de Oz”, Yahír y Orquestas de talla mundial, entre otros.

Es egresado de ciencias de la comunicación por la Universidad de Sonora y con diplomado en relaciones públicas.

No cabe duda que cuando se tienen las ganas de salir adelante, es cuestión de tomar el toro por los cuernos y enfrentarse a las adversidades que se presenten venciendo nuestros propios temores sin importar nada, más que el impulso de salir adelante y que mejor que haciendo lo que más nos apasiona.