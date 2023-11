El Sabor de Mamá, un emprendimiento con mucha pasión

Roxana y sus hijos han salido adelante con este negocio en el que ofrecen platillos para eventos.

Sobre la avenida José González Arceón, emerge un rincón culinario que despierta los sentidos con los irresistibles aromas de los guisos preparados por Roxana Valenzuela en su establecimiento 'Sabor de Mamá'.

Este negocio de comida casera, aunque lleva poco tiempo con sus puertas abiertas, tiene sus raíces en la pasión de Roxana por la cocina, que se remonta a mucho antes de inaugurar el local.

Desde su infancia, ayudaba a su madre en la preparación de alimentos para reuniones familiares y de amigos.

En 2005, decidió abrir su establecimiento, el cual se vio obligada a cerrar poco tiempo después debido a que su hijo menor requería atención hospitalaria constante.

“Pero seguía haciendo comida en mi casa para eventos especiales” , resaltó.

Regresa al negocio

Dos años previos a la pandemia, su hija mayor inició un proyecto escolar centrado en la venta de brownies.

“Le pegó tan bien que comenzó a venderlos comercialmente, incluimos también roles de canela, pasteles de zanahoria, pasteles de pingüino, mucha variedad”, recordó.

Sin embargo, la llegada de la pandemia cambió drásticamente su vida. Las ventas se dispararon debido a la demanda de pedidos a domicilio, pero también enfrentaron problemas de salud, incluido el fallecimiento de su esposo y padre.

“Estuve 12 días en terapia intensiva, yo creo que me quedé porque mis hijos me necesitaban”, subrayó.

Retoma el emprendimiento

En diciembre de ese mismo año, Roxana decidió retomar su emprendimiento culinario. Se dio cuenta de que, además de ser su pasión, la cocina era una fuente de ingresos necesaria para sostener a su familia.

“Gracias a Dios esa navidad tuve mucho trabajo, comencé a tener mucha clientela”, indicó.

Roxana comenzó a cocinar en su hogar fijamente los fines de semana y fue hasta hace apenas dos meses, que abrió su punto de venta físico en la Colonia Ley 57.

La apertura del establecimiento contó con el apoyo y la ayuda de su madre, María Luisa, quien falleció dos meses antes de la inauguración.

“Muchas recetas son de ella, mis hermanos me dicen ‘el menudo te quedo igual que el de mi mamá’ pues sí, es su receta, hay muchas cosas que hago que me enseñó, heredé ese amor por la cocina” , dijo nostálgica.

Calidad y sabor

'Sabor de Mamá' ofrece un menú variado, guisos como puerco en salsa verde, pollo en crema de chipotle, bistec ranchero, carne deshebrada, entre otros, así como una gran variedad de postres.

“Mi suegra es de Guerrero, ella también me enseñó a hacer muchas cosas que no se acostumbran mucho en la región y combiné las recetas. Uno de mis platillos más vendidos y que siempre tengo es la barbacoa, la buscan porque es muy distinta”.

Roxana señaló que los alimentos que ofrece son de calidad, elaborados con el mismo cuidado y atención que si fueran para su propia familia.

“Me he ido puliendo, la cocina no se me complica, no se me hace pesado, porque me gusta y es mi sostén. Tuve que salir de mi zona de confort porque las oportunidades no van a tocar la puerta de la casa”.

Pedidos para eventos

Además de las opciones regulares del menú, 'Sabor de Mamá' también acepta pedidos para eventos especiales como cumpleaños y posadas. Actualmente están recibiendo encargos para las cenas de Thanksgiving hasta el 20 de noviembre y para cenas navideñas hasta el 20 de diciembre.

Los paquetes festivos incluyen platillos como pierna al horno, a la ciruela o tres chiles, pavo al horno con mantequilla y especies, lomo a la ciruela, así como sus respectivos acompañamientos, los cuales además incluyen ensalada de bombones o pastel de zanahoria como postre.

Se encuentran ubicados en la avenida José González Arceón y bulevar López Portillo #541, en la colonia Ley 57, en horario de 10:00 a 16:00 horas, donde a partir de las 11:00 horas la comida está lista.

Aquellos que deseen realizar pedidos, ya sea para recoger, envío a domicilio o bien para próximos eventos, pueden solicitar más información al WhatsApp 6621140172 o al 6624040546.