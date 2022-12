Detonar cohetes en la ciudad es un delito, solo si se denuncia

El Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo explicó que la compra de pirotecnia no será un delito, solo si se detona dentro de la ciudad se incurrirá en la falta, aunque dentro de Hermosillo no existe permiso para la venta de estos artefactos.

Comprar cohetes no es un delito, pero detonarlos dentro de la ciudad si lo es, además en Hermosillo, ningún establecimiento cuenta con permisos para la venta de pirotecnia, por lo cual aquellos que distribuyan esta mercancía en la ciudad, están incurriendo en un delito.

Florencio Díaz Armenta, el Secretario del Ayuntamiento, explicó que esta medida tiene la finalidad de que estas fiestas de fin de año, prevalezca la seguridad, a la vez que se evita molestias auditivas a personas y mascotas, sin embargo, su actuar será únicamente a través de la atención a denuncias.

“Si no hay una denuncia no está infringiendo el Bando de Policía y Buen Gobierno, porque la gente no tiene alguna molestia, solo actuaremos con base en denuncias por la detonación de 'cuetes', una cosa es detonar y otra vender, para venta no daremos permisos, eso está muy claro, si intentan abrir los vamos a clausurar”, estableció.

Hay solo dos lugares que tienen permiso a nivel nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para vender pirotecnia cerca del casco urbano de Hermosillo y son los dos establecimientos que se encuentran en los límites de la ciudad.

Con anterioridad, este tipo de negocios, como el que se encuentra en la salida sur a Guaymas y en San Pedro tenían la facultad de operar como permisionarios para que pequeños negocios dentro de la mancha urbana pudieran vender pirotecnia.

Sin embargo, al revisar estos permisos, el ayuntamiento se percató de una cláusula en el documento, en que la Sedena condiciona a los polvorines a que su permiso funcione si el Ayuntamiento lo autoriza.

“En una de las cláusulas se condiciona a obtener la autorización del ayuntamiento, Sedena permite que los vendan con ciertas medidas de seguridad…”

“Pero una cláusula es muy clara, que existe en la ley que dice que es el municipio el que determina si se pueden establecer en x, y o z lugar”, aclaró Florencio Díaz Armenta, Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario detalló que los lugares donde los establecimientos querían vender pirotecnia tenían que tener este permiso por estar dentro de la mancha urbana, contrario a los dos negocios de las afueras cuya situación legal no depende del Gobierno Municipal, por cumplir los lineamientos a nivel federal para obtener su permiso.

Los operativos que realiza el Ayuntamiento a través de Protección Civil y la Policía Municipal, tienen la finalidad de que en la ciudad no se venda, ni se detone pirotecnia, sin embargo, quienes adquieran cohetes en los establecimientos fuera del casco urbano no incurren en ninguna ilegalidad, a menos de que lo detone, ocasionando molestias a un vecino.