'Emilio' se recupera de grave herida tras tocar el corazón de la gente

Gracias a la ayuda de Patricia y de la comunidad animalera de Hermosillo que donó dinero para operar a 'Emilio', este can ya se recupera tras haber sufrido una herida en la pata que lo tenía con un hueso expuesto mientras deambulaba por la calle.

La imagen en redes sociales era desgarradora: se trataba de un perrito herido, con un hueso completamente expuesto en su pata derecha y que se encontraba en la Colonia Quinta Emilia.

Gracias a la iniciativa de una vecina del lugar, autoridades municipales trasladaron al canino a atención médica veterinaria el pasado viernes 19 de enero.

Patricia Mungarro, persona que compartió la historia en Facebook, narró que tuvo conocimiento del caso de 'Emilio' gracias a un colega de trabajo que lo había avistado en dichas condiciones hace aproximadamente una semana.

“Un día me dice una compañera ‘Oye Paty, esta una perrita afuera y trae al perrito’, era tarde, a mí me operaban al día siguiente, no me quería ir, no quería dejarlo. Me decían que no me acercara, que era bravo. Compré unos sobrecitos de comida y me fui acercando poco a poco, en cuanto lo toque, se me recargó, le cambió la cara, se hizo pipí de la emoción, yo tenía una llorona porque no sabía que iba a hacer con él” , recordó con nostalgia.

Ayuda de buen corazón

Mungarro indicó que la perra que acompañaba al canino, es una pastor alemán que visita diariamente las oficinas en busca de alimento, el cual le es proporcionado en el lugar.

"Yo como pude le vendé la patita al perro, no tanto para que no le sangrara sino porque ya le pesaba, caminaba y se pegaba en el huesito. Agarré la venda del botiquín de la oficina y se la amarré a la patita, se dejó totalmente” , mencionó.

La trabajadora indicó que dicho día fue a su hogar a esperar a su padre, para posteriormente acudir por el perro y trasladarlo a una veterinaria en la Colonia San Benito.

“Fui a buscarlo, fue cuando vi a la perrita en un taller con sus perritos, estaba recién parida. Vi un pedacito de venda en un alambre de púas y dije ‘por aquí se mete’, pero no lo encontré. A primera hora pasaron por él y le dije a mis compañeros que cualquier cosa dieran mi número, que yo me hacía cargo de los gastos” , señaló.

Lo salvan entre todos

Actualmente, 'Emilio' se encuentra internado en la clínica veterinaria mencionada, lugar donde se le realizó una amputación y estará internado para recuperarse durante los próximos 10 días.

Mungarro detalló que los gastos veterinarios ascendieron a 7 mil 420 pesos, mismos que fueron cubiertos por donaciones de ciudadanos sensibilizados con la historia de 'Emilio'.

“Le vamos a buscar un hogar, yo tengo una perrita que es muy territorial, ya es viejita, pero si lo acepta me quedo con él, si no le serviría de hogar temporal” , agregó.

Respecto a la perra pastor alemán y sus cachorros, Patricia indicó que un compañero de trabajo la ha estado alimentando, esto mientras ella se recupera de una operación de rodilla.

“Fue un caso de indiferencia total, verlo sufrir y decir ‘ay pobrecito’ pero no hacer nada, yo a mis compañeros les digo no importa que no te gusten o que no sepas que hacer con él, hay fundaciones para todo, hay mucho apoyo, hablarle a alguien que te oriente, la indiferencia no tiene cabida” , resaltó.

Asimismo, Mungarro agregó que se están llevando a cabo investigaciones para determinar si ambos perros tienen dueño, para que, en caso de ser así, tomar las medidas legales correspondientes.