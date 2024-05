Con alma de arlequín, Adrián Torres fascina en las Fiestas del Pitic 2024

El hombre de 40 años, comentó que su nombre artístico es 'El Niño', y por primera vez fue invitado a las Fiestas del Pitic.

Adrián Torres Luna, originario de Hermosillo, se ha dedicado a entretener al público con acrobacia, malabares, actuaciones aéreas y zancos durante los últimos 20 años.

Su trayectoria en el arte circense ha sido marcada por su pasión y dedicación, lo que lo ha llevado a participar en diversos festivales y eventos.

Este año, por primera vez, fue invitado a las Fiestas del Pitic, donde destacó entre quienes transitaban por la Plaza Zaragoza con su traje de arlequín y su marioneta caminante.

El hombre de 40 años, comentó que su nombre artístico es 'El Niño', debido a su aspecto jovial y su capacidad para conectar con el público.

“Lo que más me gusta de mi profesión es la gente, los niños, la sonrisa que son estímulos positivos, eso es lo que más me llama la atención, que tenemos la capacidad los artistas de compartir” , expresó.

Torres Luna dijo que ha trabajado principalmente en compañías de circo en Guadalajara, tales como 'Paraíso sobre hielo' y 'Circo Dragón'.

“La mayor parte de mi vida he estado allá, hace dos años que me vine aquí, postpandemia y ando integrándome, tal vez me regrese” , comentó entre risas.

A pesar de no tener una formación académica formal en su campo, señaló que su conocimiento y habilidades se han desarrollado de manera empírica.

“Es mi actividad del día a día voy a las calles a trabajar, a eventos particulares y festivales” , detalló.

El artista expresó su agradecimiento a las personas de Hermosillo que han apoyado su trabajo.

“Agradezco a todas las personas de Hermosillo que se han paseado por las calles y me han apoyado, sepan que han ayudado a mi familia y estoy agradecido” , dijo con emotividad.

Las personas interesadas en conocer y apoyar a estos artistas, pueden encontrarlos en su transitar por los diversos foros de las Fiestas del Pitic 2024.