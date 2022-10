El futuro está en las energías renovables: Enrique de la Madrid

El futuro está en las energías renovables, y los países, estados y municipios deben estar preparados para afrontar el cambio climático, señaló Enrique de la Madrid Cordero.

El director para el Futuro de las Ciudades del Instituto Tecnológico de Monterrey consideró “extraordinario lo que se está haciendo aquí, porque a la gente hay que apoyarla para que se hagan estas inversiones”.

El también exsecretario de Turismo, impartió la conferencia “Ciudades inteligentes como Motor de Desarrollo”, en la que estuvo acompañado por el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Enrique de la Madrid Cordero compartió con funcionarios municipales la gran problemática que representa el cambio climático y el riesgo de que México no esté generando energías limpias.

Resaltó que no es muy lejano el futuro en el que solo se produzcan vehículos eléctricos, y que a la fecha en la industria automotriz se ha creado el compromiso social de no desarrollar, ni consumir de países que no garanticen energías renovables.

“Tenemos el riesgo de que una de las industrias más importantes que tenemos hoy día en México, que es el sector automotriz, nos quedemos sin el crecimiento de ese sector porque no fuimos capaces de generar energías limpias” expresó.

Es por ello que encontró atractivo el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Hermosillo, para lograr un ahorro de gastos en la producción y consumo de energías.

“Poner un panel solar cuesta y el problema sería no tener dinero para hacer la inversión, entonces, aquí están haciendo un programa en que el usuario pague un enganche muy moderado, tiene recursos a fondo perdido y le dan acceso a financiamiento a tasa cero, el crédito lo vas a pagar del ahorro, o sea que en el fondo se lo están regalando” compartió.

La importancia de la democracia Para el ex director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, el proceso de militarización es peligroso y va en contra de las instituciones mexicanas, porque una regla muy importante es la democracia y tiene que ver precisamente con el Derecho.

“Una democracia nos permite escoger a nuestros gobernantes, pero también quitarlos si no nos gusta el desempeño, una de las reglas de la democracia es que también funciona como castigo”, aseveró de la Madrid Cordero.

Un régimen de estos (institución militar) es preocupante porque lo que se privilegia es la verticalidad dónde las órdenes se respetan no se discuten porque los elementos saben que pueden poner en riesgo la disciplina. Y en una democracia debe existir separación de las reglas.

Entonces en el ámbito civil donde la comunicación es horizontal. sería contrario a la democracia ir permitiendo un avance a la militarización porque sería el equivalente a ir permitiendo una reducción de la democracia, sostuvo.

“Entonces nosotros como ciudadanos estar siendo sujetos pasivos al avance de la militarización me parece un tema muy provocante”, apuntó.

El catedrático ofreció también la conferencia “Hacía dónde va el Derecho en México”, en la que compartió algunas reflexiones sobre el futuro de México ante alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora.

Destacó la importancia del Derecho en muchos ámbitos, por ejemplo, en la regulación de las relaciones entre los países y estados, así como el comercio internacional. Recordó que el desarrollo económico tiene que ver con el derecho y da garantías.

”Hoy en día en México estamos de alguna manera violentando y no respetando el Tratado Internacional de Libre Comercio y al no respetar este Tratado Internacional tenemos enormes riesgos de tener consecuencias.

Una regla básica que no se está respetando, consideró, es privilegiar a una empresa del gobierno o una empresa paraestatal sobre una privada, ya sea estatal o extranjera. Al no respetar estas reglas, México corre el riesgo de afrontar serias consecuencias, podría entrar a paneles internacionales o arbitraje en Derecho, y al final del día lo más seguro es que se pierdan esos arbitrajes y el que pierde es el País y los mexicanos porque no los va a pagar el funcionario que cometió la irregularidad, explicó.

“Y en un tratado internacional tú tienes derecho a castigar, y los castigados podrían ser exportadores de Sonora, aunque no tengan la culpa, porque una de las reglas es que el que castiga puede elegir al castigado”, expresó.

Por ello, las partes involucradas deben ponerse de acuerdo en aras de estabilidad económica, porque un país donde no se respeta la economía corre riesgos.

“Tenemos que ser un país que respete las reglas del juego, el derecho es vivo pero una vez que decidimos lo que es ley se cumple, y el día de mañana el qué más paga la ley es el que menos recursos tiene’’, agregó.

Breve semblanza Enrique de la Madrid Cordero es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno “John F. Kennedy” de la Universidad de Harvard. De 2015 a 2018 ocupó el cargo de Secretario de Turismo; de 2012 a 2015 el de Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior; de 2006 a 2010 el de Director General de la Financiera Rural; además de haber sido Diputado Federal de 2000 a 2003 (LVIII Legislatura), y Coordinador General Técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998.

PABLO REYES Y DENICE LÓPEZ