Así podrá observarse el eclipse lunar de septiembre en Hermosillo

El astrofísico Alfredo Manríquez Rangel explica cómo y a qué hora podrá verse el fenómeno astronómico en la capital de Sonora.

El próximo martes 17 de septiembre se presentará un eclipse parcial de Luna que podrá observarse al atardecer y será visible en Hermosillo, explicó el astrofísico Alfredo Manríquez Rangel.

Este eclipse se considera parcial porque la Luna no será cubierta en su totalidad por la sombra de la Tierra y será lunar porque la sombra que se proyecta sobre nuestro satélite es la de la Tierra, de tal manera que la Luna, la Tierra y el Sol estarán alineados.

En el caso de este eclipse, solamente una parte pequeña de la Luna atravesará la sombra de la Tierra y tendrá una ocultación menor del 10 por ciento, explicó el astrofísico.

“ En el caso de los eclipses, sabemos que se repiten cada seis meses aproximadamente dentro de un año, hay dos eclipses de Luna, dos eclipses de Sol y la diferencia entre cada uno es de seis meses ”, detalló.

Manríquez Rangel dijo que la 'pareja' de este eclipse se verá el 2 de octubre con un eclipse de Sol que se podrá observar en Chile y Argentina, en tanto que los próximos fenómenos astronómicos se verán en 2025.

¿Cómo apreciarlo?

Alfredo Manríquez detalló que para ver el eclipse de la próxima semana no se necesita de algún instrumento en específico, simplemente es salir y apreciar alguna sombra.

“ Solo se necesita salir, el eclipse comenzará desde temprano y será visible a partir de las 7:15 de la tarde, durará una hora aproximadamente y se verá la luna de nuevo completa hasta las 8:15 de la noche ”, explicó.

Será a las 07:44 p.m. (hora de Sonora) cuando alcanzará su punto máximo, y los hermosillenses podrán ver como una "pequeña mordida" en la parte superior de la luna, cuando se vaya levantando en el horizonte.