Banco de Ropa de Hermosillo apoya a migrantes venezolanos

Más de 200 migrantes venezolanos en Hermosillo han sido apoyados con la donación de vestimenta por parte del Banco de Ropa de Hermosillo, señaló Sonia Alvarez Amaya.

La directora operativa de la institución dijo que el trabajo se ha intensificado con el alto número de migrantes de origen venezolano que han llegado a la capital sonorense.

" Hemos estado proporcionando vestido a 240 personas que han estado viniendo. Tenemos los registros de cada una de las personas que han pasando por las prendas de vestir que necesitan, buscamos la manera de solicitar el apoyo de la ciudadanía con prendas de caballero y calzado, que es lo que mas se esta necesitando ", comentó.

Explicó que es muy poco el calzado con el que se contaba en existencia para apoyar la demanda del grupo de personas que han estado acudiendo al Banco de Ropa en busca de ayuda.

" Es importante poder apoyar a estas personas que están en situación vulnerable en Hermosillo, esta es nuestra razón de ser, para eso nació el Banco de Ropa, para auxiliar a los más necesitados ", agregó.

Alvarez Amaya reconoció que la institución no estaba preparada, ya que no se tenía considerado que pudiera llegar un contingente de migrantes tan amplio como el que se ha presentado.

Explicó que es la ropa para hombres donde se tiene un menor stock, por lo que pidió a los interesados en ayudar a esta labor, a reportarse directamente a las oficinas de Banco de Ropa, las cuales se ubican en la calle Álvaro Obregón 28, entre Abasolo y Rayón, en la colonia Centro de Hermosillo.

Migrantes aprecian apoyo de ropa

Giancarlo Jiménez, quien llegó la noche del jueves a Hermosillo acompañado de su esposa e hijo, agradeció el auxilio que les fue dado con prendas de vestir por parte del Banco de Ropa.

" Muy bien, excelente. Me ayudaron con una muda de ropa, me trataron muy bien y me ayudaron de manera gratificante. Vine con mi esposa y mi hijo, a quienes también les ayudaron con una franela, un pantalón, unos shorts, y mi esposa anda adentro todavía está consiguiendo ", compartió.

Comentó que, hasta el momento, el trato que ha recibido por parte de los hermosillenses ha sido muy bueno, sin sufrir ningún acto de discriminación.