Una infección en el pie impide a Don Manuel trabajar para subsistir

El hombre de la tercera edad vive en una casa del árbol ubicada en un estacionamiento del centro de Hermosillo, por lo que necesita conseguir dinero para comer y pagar la renta diaria del lugar.

Manuel Gálvez Sosa mejor conocido como “Don Manuel” solicita el apoyo de la ciudadanía, pues al inicio del 2023, su calzado le causó una ampolla en el pie la cual se le infectó y ahora no puede trabajar para ganar el sustento diario.

Don Manuel trabaja cuidando un estacionamiento de cuota ubicado en las calles Galeana y bulevar Hidalgo, es reconocido en el área por vivir en una casa del árbol en el predio donde trabaja y diariamente tiene que pagar la renta.

“O sea que, ya tengo miedo, en la mañana vino un paramédico y me dijo que me cuidara la herida porque no se veía bien, me asustó me dijo que traía pus y yo mal no me siento, pero siento el pie dormido” , señaló el hombre de 69 años.

Al día, necesita cubrir un monto mínimo de 700 pesos de los cuales él se queda con 100 pesos para comer, sin embargo el negocio atraviesa por una temporada baja y en su condición no puede lavar carros para ganar un ingreso extra.

“Yo prefiero ahorita pedirle a mi hermana que me ayude, porque yo no puedo estar de pie, ella es mi familia y mejor que ese poquito recurso que ganamos lo utilice ella, a que se lo gane cualquier otra persona” , expresó Don Manuel.

El adulto mayor solicita el apoyo de la ciudadanía con despensa, para evitarse un gasto y poder conseguir lo de la renta, de momento su hermana lo ayuda curando la herida que tiene en el pie, sin embargo el hombre requiere atención médica.

Aquellas personas interesadas en apoyar de alguna manera al Manuel Gálvez, pueden visitarlo en el estacionamiento ubicado en las calles antes mencionadas o si en sus posibilidades está, resguardar su vehículo en este espacio.