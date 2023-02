Día Nacional de la Inclusión Laboral busca romper con estigmas establecidos

Con el fin de buscar salarios dignos para trabajadores con discapacidades, agrupaciones y personas con discapacidad hacen un llamado este día.

Mayor apertura hacia los jóvenes y personas con discapacidad por parte de las empresas y empleadores en general con salarios más dignos, pidieron integrantes de la Red por la Discapacidad en Sonora.

“Es una solicitud muy sentida por parte de los padres de familia que tenemos jóvenes con discapacidad porque son muy pocas las empresas realmente que nos apoyan”, expresó Hener Gardner, representante de la Agrupación de Familias de Personas con Síndrome Down.

Al conmemorarse este 27 de febrero el Día Nacional de la Inclusión Laboral, la madre de familia y activista social, comentó que en la actualidad hay muchos jóvenes con capacidades especiales que tienen muchas habilidades pero solo los contratan para realizar tareas de limpieza.

“Si acaso en hoteles, pero a veces solamente los ponen a doblar toallas o cosas de limpieza y ellos tienen muchas más capacidades; hay muchos jóvenes ahorita, sobre todo aquí en Hermosillo, que están muy preparados para realizar labores en cualquier empresa", expresó.

Les hace falta criterio a las empresas

Por su parte, Servando Flores Castelo, presidente de Autismo Sonora, A.C., consideró que las ferias del empleo que se realizan por parte de diferentes instituciones falta apertura y criterio a la hora de la aplicar los cuestionarios y seleccionar a los candidatos.

“Hay unos test que hacen, y es ahí donde nos botan a los chamacos, entonces desde ahí empieza la exclusión, cuando es el tema de las competencias y habilidades, pero todo eso es revisable”, señaló.

También es necesario trabajar en las formas de cómo insertar a estos grupos al mercado laboral, analizar bien los perfiles y las tareas que pueden realizar, pues implica todo un proceso de acompañamiento, consideró el activista social.

A su vez, Natalia Navarro Laguna, colaboradora de la Red por la Discapacidad Sonora, consideró que ni siquiera se hace una evaluación real de las capacidades de los jóvenes con Espectro Autismo o Síndrome Down, sino que están en ambientes donde son forzados a realizar tareas que no les gustan lo cual no es digno.

Hay una fuerte población buscando oportunidades

“Cada diagnostico necesita vidas distintas, en el caso de Autismo, pueden tal vez hacer muy buenos cálculos, leer muy bien pero si van a requerir ayuda en el tema de cómo relacionarse en el ambiente laboral”, expresó.

No hay oportunidades reales, por ello, la mayoría de las personas con discapacidad tienden al autoempleo y generar sus propias formas de obtener recursos, y que a veces suelen ser muy creativas y obedecen a a sus capacidades y necesidades, agregó.

“Yo lo que sí haría sería un llamado a los empresarios locales, a las empresas restauranteras, hotelera porque tenemos ya una población tanto con distintas discapacidades en edad productiva y que pueden ser grande elementos en todos los ambientes”, finalizó.