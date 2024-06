Luis Rodolfo es un súper papá al cuidado de su familia y la ciudadanía

En este Día del Padre, el también nombrado 'Socorrista del año' habla de cómo es tratar de ayudar a la gente y estar para su familia

Con una gran vocación de servir y ofrecer ayuda humanitaria al prójimo, Luis Rodolfo López Figueroa lleva 40 años de servicio en Cruz Roja Mexicana, delegación Hermosillo, en la cual además ha formado parte de varios puestos, desde chofer de ambulancias, hasta encargado de base; por ello, sus hijas y esposa lo denominan un 'súper papá'.

Rodolfo inició sus actividades humanitarias en Cruz Roja en 1984 y en el 1987 se unió al equipo de Desastres Naturales, el cual brindaba atención en la búsqueda de personas extraviadas durante desastres naturales, como inundaciones o desbordes de ríos que arrastraban a personas cuando era temporada de lluvias.

"Muchas veces en verano, en los noventas, me tocó ir a Guaymas, Empalme, a los ríos de Mátape y varios municipios que conforman el Río Sonora, a buscar gente, incluso familias que fueron arrastradas por las intensas aguas. Recuerdo que hace varios años me tocó irme en medio de fiestas infantiles de mis hijas por esta situación; tengo unas buenas hijas y mi esposa que siempre me apoyaron y comprendieron mi trabajo" , recordó.

Un padre presente

El nombrado 'Socorrista del año 2023' mencionó que, a pesar de su servicio en la institución, procuró siempre estar en los eventos importantes para su familia, como graduaciones, navidades y Año Nuevo.

"Mi familia siempre me ha apoyado y ha comprendido que en ocasiones no puedo estar presente, pero en sus eventos importantes, como lo fueron las graduaciones de mis hijas, ocasiones en las que mi esposa ha ocupado operaciones para su salud, además de los cumpleaños de mis nietos, busco la manera de estar presente" , indicó.

El súper papá agregó que en el año 2003 fue director operativo interno de la Cruz Roja Hermosillo, y en 2004 fue subjefe del cuerpo de la institución.

Como parte de su formación en la institución, llevó capacitaciones de primeros auxilios, combate de incendios, búsqueda y rescate, evacuación e introducción a la protección civil.

"La situación más impactante que me ha tocado vivir a lo largo de estos años, fue el incendio de la Guardería ABC, fue un accidente muy fuerte, impactante, no sólo para las familias, sino también para las personas que estuvimos en el lugar como grupos de socorro, nosotros Cruz Roja, los policías y bomberos, que estamos acostumbrados a siempre ver este tipo de incidentes. Ese ha sido el más fuerte en mis 40 años en servicio" , abundó.

Actualmente es chofer de ambulancias en la institución y eso lo reconforta porque tiene un poco más de tiempo para ver a su familia, convivir y disfrutar a sus nietos, ya que actualmente es abuelo de una niña de 10 años y un niño de 7 meses y medio.