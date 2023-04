Atrapa la música a Helena

Se instruye en el Kiosco de las Artes ubicado en las inmediaciones del parque de la colonia Pitic, lugar donde la esperamos unos minutos a que terminara su clase de música, a la cual acude regularmente a sus sesiones de piano y el canto.

A sus 7 años, Helenita desarrolla habilidades artísticas para con tiempo, disciplina y práctica perfeccionar su talento.

A la sombra de una banca se desarrolla la entrevista, junto a sus padres Jesús Antonio y María Antonieta. Helenita es una niña y ya canta y toca el piano.

Vive en Hermosillo, pero dice que es del ejido La Victoria, por parte de su familia materna, y de Chinotahueca, perteneciente al municipio de Navojoa, el pueblo originario de su bisabuela paterna. Sonorense de pura cepa.

Helena Morales Dávila nos cuenta que estudia dos cosas a la vez: piano, con su maestra Karina en el Kiosco de Artes de la colonia Pitic, y su escuela primaria “Heriberto Aja”; ahí curso el primer grado.

En ambas actividades a sus cortos años intenta dar “el 100”. Sus jóvenes padres la guían y aconsejan para que ella reciba la mejor instrucción posible y disfrute el proceso de aprendizaje.

¿Por qué te gusta el piano?

Este es mi segundo semestre estudiando piano, me gustó mucho y me quise inscribir, me gustó el sonido del piano, como se toca. En la casa tengo un piano, y lo toco junto a mi papá. Cantamos muchas canciones y mi mamá canta muy bonito también.

¿Por qué te gusta la música?

Mi papá toca la guitarra y también el piano. Todos los días tengo en casa la música. En casa se habla mucho de música, todos los días, mis padres escuchan muchas canciones y me gusta estar alegre con la música.

¿Te sabes alguna canción?

Sí, he practicado con mi maestra muchas canciones y me las sé todas de memoria en el piano, instrumental y las canto también; además de las que oigo en casa, mexicanas y de otras partes.

¿Cuál es tu artista favorito?

Me gustan muchos cantantes, pero me encanta Carla Morrison.

¿En el futuro qué te gustaría hacer?

Pues cantar y tocar, como Carla Morrison. Eso me gustaría.

¿Te sabes alguna de sus canciones?

Sí. Esta me gusta mucho (comienza a cantar “Te regalo”): Déjame tocarte de la mano, déjame mirarte a los ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor...Te voy a amar hasta morir.

Su talento es admirable. Muchos se han deleitado, y su segunda presentación al público se espera para el próximo mes de junio. El escenario será el Kiosco del Arte, en el parque de la colonia Pitic, donde fuera se debut en diciembre del año pasado.

El porvenir en el mundo de la música de la pequeña hermosillense, de seguir con su disciplina, es garantía de éxito.