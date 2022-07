Asilo Juan Pablo II da amor y protección a adultos mayores

Además de su importancia en el núcleo familiar, los adultos mayores son personas muy sensibles y necesitadas de cariño, expuso Amparo Mazón de Bustamante, presidenta del Patronato del Asilo Juan Pablo II 2021-2023.

En el noticiero de Expreso 24/7, edición matutina, que conduce el periodista Marcelo Beyliss, descató que es mayor la satisfacción de las personas que ayudan y conviven con los abuelos, que la de ellos mismos.

En un estudio realizado por la investigadora Margarita Maass Moreno, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaló que en México, el 16 por ciento de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato. De ellos, el 20 por ciento vive en soledad y olvidados, no sólo por el Gobierno, sino también por sus familias.

Por fortuna, existen espacios como el Asilo Juan Pablo II, que por más de 85 años ha brindado amparo, amor y protección a los abuelitos que ahí habitan.

"La mayoría de los viejitos que tenemos nosotros son personas que no tienen a nadie, que los abandonó su familia. Ellos están ávidos de cariño y de visita; ahorita están bien y contentos", compartió Amparo Mazón de Bustamante.

Recordó que el pasado mes de noviembre de 2021 realizaron una colecta que por primera vez en la historia logró rebasar la meta fijada, esto gracias al apoyo de la sociedad, lo que les permitió hacer arreglos en lugares del Asilo que estaban olvidados.

"Hicimos una colecta e hicimos muchas mejoras en el asilo. Hacía 30 años que no se impermeabilizaba, se arreglaron los baños, se compraron camas de hospital, no hay días que no nos llegue un regalo de comida, de productos de limpieza", comentó Amparo Mazón de Bustamante.

Fue en agosto de 2021 cuando comenzó su gestión frente al Patronato del Asilo Juan Pablo II.

"El asilo estaba totalmente abandonado cuando llegamos, se les debía 6 meses de sueldo a los empleados. Queremos dejar el asilo con dinero en la cuenta, poner aire en la capilla y terminar de pagar el carro", compartió Amparo Mazón de Bustamante.

Por último, reiteró que el Asilo se encuentra de puertas abiertas, por lo que invitó a la ciudadanía a visitar a los abuelitos en cualquier día de la semana para pasar un rato agradable.

"La mayoría que tenemos nosotros son abandonados o que los encontramos abandonados en sus casas o en la calle, es muy triste, ellos tienen buenos días y días malos, pero tienen una vida muy feliz", aseguró Amparo Mazón de Bustamante.