Realizan homenaje a Alejandro Duarte, bombero fallecido de Hermosillo

Duarte Jaquez laboró por corto tiempo como bombero voluntario, pero se ganó el reconocimiento y cariño de sus compañeros.

En compañía de amigos, familiares y compañeros de trabajo pertenecientes al Departamento de Bomberos, este jueves rindieron homenaje al bombero voluntario, Alejandro Duarte Jaquez.

La solemne reunión se llevó a cabo en punto de las 12:00 del mediodía en la Estación Central del Departamento de Bomberos, el cortejo fúnebre acudió en compañía de dos patrullas de y la carroza que trasladó a Duarte Jaquez.

Según lo informado por el Jefe del Departamento de Bomberos, Francisco Matty Ortega, Duarte Jaquez laboró por corto tiempo como bombero voluntario, sin embargo su simpatía y dedicación a su trabajo fueron clave para ganarse el reconocimiento de sus compañeros.

“ Rápidamente supo ganarse un lugar en nuestra institución, nuestra amistad y nuestros corazones. Nos apena mucho que una persona tan joven, entusiasta y entregada a su trabajo tenga que partir de esta manera ”, comentó el jefe Ortega.

Fallecimiento

El oficial voluntario falleció a la edad de 27 años a raíz de complicaciones cardiacas. Fue la tarde del pasado martes que el personal del Departamento de Bomberos notificó la lamentable noticia.

Durante la ceremonia se llevó a cabo una guardia de honor y el último pase de lista del elemento, quien fue despedido al sonido de las sirenas y alarmas de las instalaciones de bomberos.

También se contó con la asistencia del mandatario municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien manifestó sus condolencias a la familia y dedicó un emotivo mensaje a los asistentes.

“ Siempre he dicho, que como Presidente Municipal me siento muy orgulloso del Departamento de Bomberos por lo que representa. Al enterarme de este lamentable suceso donde Alejandro se nos adelantó, me viene a la mente que como el equipo de bomberos junto al Ayuntamiento, somos una familia. Y como familia, cuando alguien parte, nos duele a todos ”, dijo el Alcalde.

Jaquez Duarte se desempeñó como bombero voluntario durante cuatro años, los cuales logró destacarse entre sus compañeros por la ardua labor a su profesión.