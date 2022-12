'Changarreros' de Hermosillo, en desacuerdo con dejar de exhibir cigarros

'Changarreros' en Hermosillo analizan la publicación del decreto a través del cual queda prohibida la exhibición de cigarros en puntos de venta.

Ese decreto entrará en vigor a partir del próximo 15 de enero de 2023 y establece la prohibición de la exhibición de cigarrillos y su publicidad, así como el establecimiento de diversas medidas para que no se fomente fumar en establecimientos, centros de trabajo, transporte públicos, escuelas, centros de espectáculos, entre otros.

Felicitas Melendrez Herrera, propietaria de un abarrotes local, consideró esta como una propuesta inadecuada.

“ No me parece, de todas maneras los chamacos y las personas los buscan, es igual que la droga, los van a buscar donde quieran que estén ”, señaló.

Comentó que no hay necesidad de una medida coercitiva para reducir el hábito de fumar, ya que, dijo, esto se viene dando por decisión propia de los consumidores.

“ No se vende mucho el cigarro como antes, ya se ha calmado, ya no es como antes, antes vendíamos muchísimo, ahora no, la verdad es que no se por qué, quizá sea porque ha subido mucho ”, agregó.

Por su parte, José Carlos Valdez, responsable de un abarrotes en la colonia Pimentel, consideró que en su caso no es una novedad, pues aunque no se tienen en exhibición, los cigarros sí son buscados por los consumidores.

“ Estén o no a la vista, la gente los viene a buscar, y ¿cómo no los van a buscar? Los cigarros es primordial para esa gente ”, comentó Carlos Valdez.

Expuso que no cree que el dejar de exhibir al público los cigarros pueda generar una reducción de sus ventas o consumo.