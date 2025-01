Familias invaden terreno al pie del Cerro de la Cementera

Más de 30 familias ingresaron a un predio al pie del Cerro de la Cementera buscando un lugar para vivir. El presunto dueño denunció la ocupación ante las autoridades.

El pasado domingo, 32 familias ingresaron a un predio al pie del Cerro de la Cementera en Hermosillo con la intención de convertirlo en su hogar.

Este lunes, un hombre que se identificó como el propietario del terreno fue alertado de la situación y denunció el caso ante las autoridades. En respuesta, la policía municipal acudió al lugar para mediar.

"Somos 32 familias las que estamos aquí. Todos tenemos una fuente de trabajo y tenemos que salir y rotarnos. Tenemos rato buscando un espacio donde poder llegar y pensamos que esta era una opción, creímos que eran terrenos nacionales. Estamos aquí levantando la mano para que nos den atención" , declaró Francisco Bracamontes, de 73 años, quien añadió que entre las familias hay menores que asisten diariamente a la escuela.

Por su parte, Raúl Sánchez, quien asegura ser el dueño del predio, expresó su rechazo a la ocupación.

"A los señores les pedí yo que se salieran, pero me dijeron que no, que se van a quedar aquí. Les dije que esto es un terreno cercado y que entrar así es un ilícito. Los señores tendrán sus razones, pero no es aquí el lugar. Yo creo que tienen que ir al ayuntamiento a solicitar ayuda y no meterse aquí" , afirmó.

Sánchez también denunció que la ocupación incluyó presuntos actos de robo, señalando la desaparición de postes y una batanga del predio, utilizado ocasionalmente como estacionamiento privado. Sin embargo, las familias asentadas negaron estas acusaciones.

La policía municipal se limitó a recabar información, dejando que el conflicto continúe sin una resolución. Mientras el presunto propietario considera insuficiente la actuación de las autoridades, las familias aseguran haber sido hostigadas desde que ocuparon el terreno.

El caso pone de nuevo sobre la mesa el problema de los asentamientos irregulares en la capital de Sonora. En 2023, el ayuntamiento informó que existían 33 "invasiones" identificadas, mientras otras tantas seguían en proceso de regularización, lo que evidencia la falta de soluciones definitivas para estas familias.