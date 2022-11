Llevan la cahuamanta estilo Obregón a Hermosillo

Sobrevivir a la pandemia y además tener buenas ventas, sólo es posible si ofreces comida de calidad y un trato excepcional. Esta ha sido la receta para el éxito de la cahuamanta de los esposos Arreola Vega.

En Hermosillo existen al menos dos negocios de cahuamanta que manejan el platillo conocido como “moronga”, que es preparado con sangre de res cocida y se puede comer en tacos o con totopos.

Justo este platillo es un agregado en el negocio de Alonso Arreola Becerra y Luz Vega Vogel, matrimonio originario de Ciudad Obregón que radica ahora en la Ciudad del Sol.

“Cuando la cahuamanta se podía cocinar con la tortuga caguama todo se aprovechaba, y la sangre de la caguama era lo que nosotros conocemos como "moronga", pero como ya no hay caguama, ahora se hace de la res”, explicó Alonso Arreola.

La cahuamanta es un platillo típico de Sonora que originalmente se elaboraba con tortuga caguama; pero en 2012 la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012 hizo efectiva la veda de la especie, y ahora el platillo se prepara con mantarraya.

Es justamente este estofado, la moronga y el buen servicio, los que han hecho que en el fraccionamiento La Verbena la pareja obregonense sea muy querido por clientes, que al paso del tiempo se han convertido en sus amigos.

Empezando de cero en la capital

Alonso Arreola, quien se encarga de cocinar la cahuamanta, se ha dedicado toda su vida a la venta de alimentos, pero hace cuatro años se vio orillado a buscar nuevas oportunidades fuera de Ciudad Obregón.

“Cuando empezamos a trabajar aquí en Hermosillo comenzamos con limpieza de gorras y venta de callitos de lobina, buscábamos a los clientes volanteando”, recordó el empresario.

Al llegar no contaban con nada, pero sus ganas de salir adelante, aunado a los antecedentes de venta de comida, hicieron que la pareja apostara a poner su negocio de cahuamanta en la capital.

“La veda me orilló a ir haciendo mi receta, cada vez mejorándola, he logrado un sabor que la propia gente de Obregón me ha dicho que es muy bueno, yo pienso que es porque la receta es diferente, el estilo, el servicio”, consideró.

Luz Vega Vogel relató que conoció a Alonso trabajando en un puesto de comida familiar, y su forma de ser la enamoró; ahora llevan 33 años de casados y tienen cuatro años siendo equipo en este negocio.

“Tratamos de consentir al cliente, que se vaya satisfecho, siempre hemos tenido presente cómo debemos tratar al cliente, porque el trato que damos es el que nos gusta recibir cuando vamos a un lugar”, refirió Luz Vega.

En esos cuatro años de trabajo dos fueron de pandemia, pero juntos y con una estrategia de venta pudieron pasar la crisis del Covid 19, y les fue muy bien en las ventas durante ese periodo, comentaron.

Actualmente el negocio ya está "aclientado", tiene sus altas y sus bajas. Alonso consideró que las crisis económicas que atraviesan el país son un tema que perjudica parejo, pero ellos como emprendedores no dejan de “dar la batalla”.

El negocio de los Arreola Vega se ubica en la calle Camino del Seri Número 713, entre bulevar las Quintas y Las Pizcas, con servicio de martes a domingo desde las 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.