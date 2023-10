Dakota cumplirá uno de sus sueños: será militar por un día

Formará parte del programa de la Guardia Nacional que reconoce a personas que inspiran a la comunidad por su esfuerzo, actitud positiva, y capacidad para salir adelante a pesar de las adversidades.

Gina Dakota Borbón Curiel, una hermosillense de 9 años de edad que cursa el cuarto año de primaria en el Centro de Atención Múltiple Estatal #15 (CAME), cumplirá uno de sus sueños, ya que la Guardia Nacional le dará el honor de convertirse en militar por un día.

La menor recibirá este reconocimiento como Guardia Honoraria el sábado 28 de octubre en punto de las 10:00 de la mañana en la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Sonora.

Este es un reconocimiento que se otorga a niños que inspiran a la comunidad por su esfuerzo, actitud positiva, y capacidad para salir adelante a pesar de las adversidades.

“Me siento muy emocionada, es un honor para nosotros, además de que el bisabuelo de Gina fue militar, entonces para nosotros que el apellido Borbón lo traiga en el saco que le mandaron a hacer, tiene un significado muy especial para nuestra familia" , señaló su madre, Julissa Borbón Curiel.

Un diseñador de la Guardia Nacional las visitó para tomar medidas y confeccionar el uniforme militar de Dakota.

Supera obstáculos

Dakota nació con una malformación craneofacial que incluye labio y paladar hendido, una condición que ha impactado su capacidad auditiva y vocal.

A lo largo de su vida ha sido sometida a 11 cirugías, y se estima que necesitará al menos otras 15 intervenciones para corregir las malformaciones en su rostro.

A pesar de estos obstáculos, su madre está decidida a proporcionarle todo el apoyo para su desarrollo, tales como terapias y clases de lengua de señas mexicana.

“Yo me dedico a la venta de macetas y diferentes artículos, un día me acerqué al Batallón 24 de Infantería y pregunté si podía ofrecer mis productos, me pidieron mi número de teléfono y me dijeron que me informarían” , recordó Julissa.

Indicó que después de un tiempo, de manera inesperada, un comandante se puso en contacto con ella a través de un mensaje, y le envió la invitación para que Gina participara en este evento.

“Cuando se vea vestida y uniformada, a ella le fascinan los militares, la Policía, para ella va a ser un honor" , compartió la madre.

A pesar de las dificultades médicas, Julissa describe a su hija como una niña con una personalidad brillante, amante de la pintura, los estudios y la escuela, donde ha destacado hasta el punto de formar parte del cuadro de honor del CAME.

Julissa señaló que ambas comparten la esperanza de que la participación de Gina en estos eventos contribuya a sensibilizar y promover una mejor comunicación con las personas sordas.