Consumidores abarrotan cervecerías a un día de comenzar la Ley Seca

Los establecimientos aumentaron su stock de cerveza y hielo con antelación en espera de que las ventas aumentaran antes de que comenzara la Ley Seca.

A un día del inicio de la Ley Seca, decenas de consumidores en Hermosillo abarrotaron las cervecerías para contar con dicho producto este 1 y 2 de junio.

Sandra Méndez, empleada de un negocio dedicado a la venta de alcohol ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, compartió que las primeras horas del 31 de mayo fueron tranquilas. Sin embargo, al caer la tarde, la afluencia aumentó considerablemente.

"A nosotros nos entregan la mercancía a la semana, pero ahora sí mandaron un poquito más. Yo me imagino que es con ese fin, que no falte y la gente esté contenta" , comentó Méndez sobre su preparación para este periodo.

Aumento de stock

La mujer explicó que, además de aumentar el stock de cerveza, también se abastecieron de hielo, producto que desde el inicio de la temporada de calor ha incrementado sus ventas hasta un 50 por ciento.

"Nosotros pusimos un letrero en la entrada donde dice que el 1 y 2 no venderemos alcohol. Hay muchas personas que no saben y creen que solo es el día de la elección y no, es todo el fin de semana" , detalló.

La Ley Seca comenzará a las 00:00 horas del día previo a las elecciones y se extenderá hasta las 24:00 horas del día de la votación.

Los establecimientos que no cumplan con esta normativa, pueden ser acreedores a multas económicas de 21 a 30 UMAs, es decir, de mil 882 pesos a dos mil 687.