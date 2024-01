Falsas alarmas al número de emergencias cuestan hasta 1,300 pesos

Cruz Roja atiende alrededor de 30 mil servicios anuales, de los cuales aproximadamente cuatro mil quinientos se destinan a situaciones que no requieren la intervención de paramédicos.

El coordinador local de Cruz Roja, Andrés Holguín, señaló que el costo asociado a la respuesta de una unidad de emergencia de Cruz Roja puede llegar hasta mil 300 pesos. En este sentido, insta a los ciudadanos a hacer un uso responsable del número de emergencia 911.

"Nos hemos encontrado con casos extremos; sin embargo, no rechazamos el servicio. Por ejemplo, hay personas con citas en el hospital que no tienen cómo trasladarse y llaman alegando una emergencia solo para que las lleven al hospital. Eso no constituye una emergencia", comentó.

Enfatizó que una emergencia se define como una situación de salud que se presenta de manera repentina, demanda tratamiento o atención inmediatos y conlleva un riesgo significativo para la vida.

Holguín hizo un llamado a los ciudadanos para que sean conscientes del uso apropiado del 911 y eviten reportar falsas alarmas, no solo en relación con el personal de paramédicos, sino también con cualquier personal que atienda emergencias en la ciudad.