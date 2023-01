Obras en calles de Hermosillo concluirán este mes: Cidue

Gerardo Togawa Espinoza, el Director General de Infraestructura de Cidue, declaró que este mes de enero quedarán concluidas las cinco obras que iniciaron en diciembre y no pudieron concluirse.

Estas obras a las que se refiere son las de la calle Pino Suárez, Jaudiel Zamorano, Narbona, López Portillo y las 8 vialidades de la colonia Constitución desde la calle Benito Juárez hasta la Gómez Farías.

" Nuestro interés siempre fue terminar el 31, así lo hicimos, estuvimos trabajando hasta el último día del año en cada una de estas obras, pero llevamos muy buen avance ", mencionó Togawa Espinoza.

El ingeniero comenzó explicando que en los trabajos de López Portillo, que comprende de la calle Maza de Juárez a Blvd. Morelos, se presentaron varios colapsos que ocasionaron el retraso de los trabajos.

" En el contrato original aparece una tubería de 8 pulgadas de diámetro de agua potable en el cuerpo sur y desde el día uno empezamos a trabajar, de hecho el arranque fue la excavación sobre esta tubería. En el transcurso de la obra se fueron presentando colapsos en el drenaje sanitario en el cuerpo norte, en reuniones que hemos tenido con Agua de Hermosillo, fue necesario la coordinación con ellos para poder cambiar estos colectores " especificó.

En la calle Pino Suárez, el retraso se debe a un tema de calidad, ya que al inicio de las obras, tuvieron que pausar la actividad para poner en punto a la planta de asfalto hasta que cumpliera al cien por ciento las especificaciones.

La calle Jaudiel Zamorano no pudo concluirse porque tiene una línea de agua potable de 24 pulgadas, desde la calle López Riesgo hasta la calle horizontes, y para trabajar se tenían que secar las válvulas.

" Teníamos que cerrar las válvulas para que no tuviera agua y poder trabajar en ella, pero no podíamos cerrar las válvulas hasta que no estuviera terminada la tubería de 24 pulgadas que se encuentra en el conducto Altares. Esta obra que está sobre la misma calle de Altares, lleva una tubería de 16 pulgadas que se terminó en el mes de diciembre, pero hasta no terminar esa obra, no podíamos cerrar y dejar sin agua esas fechas a toda la colonia Altares y Nuevo Hermosillo ", compartió.

De las ocho vialidades de la colonia Constitución, se han retrasado en tres calles a causa de un colector de drenaje sanitario que se encuentra a una profundidad de cuatro metros en la calle Ignacio Mariscal, eso aunado a la calle Benito Quintana donde la tarjeta es de 3.8 metros de profundidad.

" Con estos temas de drenaje, con estas profundidades de las tuberías, todavía nos quedan pendientes estas calles para poder liberarle al contratista y pueda realizar el recarpeteo ", indicó.

Por último, en la calle Narbona, los trabajos se retrasaron por la obstrucción de piedra en el cerro, dónde retirarían una tubería y pondrían concreto hidráulico.