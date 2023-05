Importancia de la reforestación y sanciones por tala de árboles

La tala de arboles en la ciudad puede ser sancionada con severidad, aunque en los reportes que han atendido no siempre aplica la sanción debido a que el reglamento establece que menos del 30% de tala no se considera daño a la vegetación.

Francisco Jesús Quilbarraza, director del Instituto Municipal de Ecología (IME) explicó sobre las campañas y proyectos respecto a la siembra, tala y reforestación de árboles. La importancia, expone, es concienciar sobre la importancia de los árboles.

“Hemos estado como administración, por instrucción del alcalde, muy enfocados en reforestar la ciudad, pero para ello, para poder reforestar, también tenemos que cuidar lo que ya se tiene. Entonces, hemos sido muy estrictos en el tema de sanciones y solicitudes por tala de árboles", comentó.

La tala de arboles en la ciudad puede ser sancionada con severidad, aunque en los reportes que han atendido no siempre aplica la sanción debido a que el reglamento establece que menos del 30% de tala no se considera daño a la vegetación. La tala del árbol es cuando lo quitan de raíz o lo cortan del tronco por alguno de los extremos inferiores a las ramas. Cuando no se corta desde el tronco, no se considera daño a la vegetación.

"Gracias a la Patrulla Verde y el apoyo que nos ha dado el alcalde con este tema, hemos incrementado casi el 200% en temas de atención por tala de árboles. Por ejemplo, lo que viene siendo del primer trimestre del 2022, tuvimos un total de 19 reportes atendidos que iban directamente al 0,72, y ahora con el WhatsApp 6622291983 de La Patrulla Verde, tenemos 79 reportes atendidos por tala de árbol”, señaló.

En tema de daño a la vegetación, en el primer trimestre del 2022, se reportaron solamente cinco casos. En 2023 se incrementó a 22 reportes, lo que representa un aumento mayor al 200%.

Constantemente el IME desarrolla campañas para concientizar a la gente y decirles que para poder talar un árbol se requiere un permiso específico que se establece en la La Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora (2016), que establece a grosso modo que solamente se pueden talar los árboles que estén dañando la propiedad, ya sea en temas de tubería de agua, drenaje, que esté colapsando, a lo mejor dañando algo en la construcción, un cerco o una barda.

“Esa solicitud se tiene que hacer aquí en el Instituto Municipal de Ecología y aplicamos lo que establece la Ley del árbol, es decir, una vez aprobada la solicitud, se tiene que hacer una compensación de cinco a uno. Por cada árbol que se desea quitar, tienen que compensarse con cinco árboles nativos de no menor de un metro y medio de alto. Esta altura es para que cuando se siembre el árbol, el árbol ya esté más grande y pueda crecer con la guía de la naturaleza, con las lluvias que vienen, con poco riego, crece más fuerte, es menos probable que el árbol decaiga y hay más posibilidad de que sobreviva.”

El funcionario expuso que durante el primer trimestre del año pasado no se registró ninguna solicitud; mientras que este año van 6. En cuento a los reportes y sanciones en el primer trimestre del año las cifras ascienden a los 200 mil pesos en multas por tala de árboles y daño a la vegetación. Las sanciones y multas se consideran en base al grosor del tronco; en dependencia de esto el monto a pagare por la infracción puede variar desde dos mil 900 pesos hasta 15 mil pesos por árbol.

“Vamos a seguir sin bajar la guardia, creando conciencia tanto de planes de reforestación, donación de plantas y también atacando muy críticamente los temas de tala y de poda excesiva de árboles.”

Desde el IME se ha estado trabajando en coordinación con otras instituciones municipales como son la Dirección de Parques y Jardines y Servicios Públicos para hacer donaciones a los ciudadanos de pura planta nativa, germinada en el vivero municipal. El IME dona semillas de palo verde cada trimestre, estas semillas se germinan en el vivero municipal, y estos arboles son donados a la ciudadanía en diferentes colonias en contextos de acciones locales especificas.

La importancia de plantar un árbol en la ciudad es vital ante un clima seco y semiseco que caracteriza a la región de Sonora. La reforestación de los espacios urbanos mejora la calidad del aire, influye en el ciclo de las lluvias, produce sombra, y refresca la vista. “Reforestar es vital para Hermosillo”, concluyó afirmando el funcionario.