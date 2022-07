"El Covid no ha terminado, es importante la vacunación": especialista

A pesar de que las nuevas variantes de Covid-19 provocan cuadros más leves y menos hospitalizaciones, la pandemia no ha acabado, por lo que es necesario seguir con la vacunación.

El Covid no se ha terminado, no existe ninguna autoridad en el mundo que haya anunciado que próximamente llegará a su fin, por eso es importante seguir con la vacunación, indicó Jesús Sánchez Colín.

El médico especialista en infectología mencionó que las personas deben continuar aplicándose las dosis disponibles desde niños hasta adultos mayores, así como seguir respetando las medidas sanitarias como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y la sana distancia, principalmente.

“Con el tiempo se va a volver una vacuna permanente como otras vacunas que son permanentes en los Centros de Salud, en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS como el caso de la vacuna contra la influenza".

“Yo creo que en un tiempo esta vacuna también estará disponible de manera permanente, dentro de poco se va a determinar la periodicidad de esta vacunación y sabremos cada cuánto será la aplicación de un refuerzo” , explicó.

El doctor Sánchez Colín enfatizó que con la llegada de nuevas variantes o mutaciones del virus del Covid, así como la aplicación de las vacunas y sus refuerzos, se han registrado cuadros más leves y menos hospitalizaciones y defunciones.

“Actualmente los pacientes refieren un cuadro más leve, como una gripa y esto es multifactorial, se debe a las mutaciones o variantes que va sufriendo el virus también a que muchos pacientes tienen tanto anticuerpos naturales por haberse infectado anteriormente como también por la vacunación” , dijo.

Además resaltó que aunque de momento se reporte una disminución de casos graves de Covid-19, también pudiera ser que en un futuro haya una variante que sea más agresiva y contagiosa.