El gobernador Alfonso Durazo confirma que la Clínica del Bienestar Animal en La Sauceda sigue adelante a pesar de los desafíos.

El proyecto de construcción de la Clínica del Bienestar Animal en La Sauceda continúa en marcha, confirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Explicó que la obra ha enfrentado retrasos debido a la oposición de algunos grupos que solicitan su reubicación. Si bien reconoció parte de sus argumentos, enfatizó que la clínica representará un beneficio para la ciudad.

"Lo ven como un punto de contagio porque llegarían animales supuestamente enfermos, y tienen algo de razón, pero no les concedo toda la razón" , expresó.

Durazo agregó que, además de este proyecto, se encuentran en etapa final dos nuevas clínicas: una en el bulevar Solidaridad, con apoyo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y otra en el Centro Ecológico de Sonora. Ambas, dijo, se prevé que sean inauguradas antes de que concluya el año.

"Estamos concluyendo una clínica en el bulevar Solidaridad, donde hay una aportación muy importante de la Cámara de la Industria de la Construcción, y otra en el Centro Ecológico; cuando menos esas dos las vamos a inaugurar en el transcurso del año" , precisó.