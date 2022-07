Autoridades confirman daños en baños del Mercado Municipal de Hermosillo

Coeprisson y Protección Civil confirma una serie de anomalías detectadas en zona de sanitarios.

Según documentos emitidos por Protección Civil Estatal y la Coesprisson, avalan el dictamen que hizo el perito José Cruz Guadalupe Corrales Pacheco sobre la situación de los sanitarios del Mercado Municipal No. 1, motivos por los cuales decidió cerrarlos.

El documento firmado por el inspector de Protección Civil Estatal, Javier Arturo López Badilla y con fecha del 20 de junio pasado, contiene una serie de anomalías detectadas en el local que van desde:

Cable eléctrico expuesto

Cableado sin protección para los focos

Falta de extintores

Falta de lámparas de emergencia

Falta de cinta antiderrapante en las escaleras

Falta de programa interno de protección civil

Señalamiento de emergencia en las puertas de evacuación

Falta de señalamiento de riesgo eléctrico

Sin detectores de humo

Revisión

Mientras que el documento emitido por la Comisión Estatal de protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) y firmado por su titular Sergio Morales García, detalla que durante la revisión encontraron: objetos en desuso acumulados, una cisterna con capacidad de 20 mil litros sin funcionar, dentro del tablarroca una gran cantidad de fauna nociva (cucarachas), basura acumulada, cables de conducción expuestos, en la recepción de usuarios había falta de orden y limpieza, suciedad, así como objetos en desuso.

En los sanitarios se observó: WC sin tapa, falta de limpieza en coladeras, drenaje destapado, salitre en las paredes; techo deteriorado, descarapelado con salitre y pintura en mal estado, en el mingitorio se encontró gran excreta de roedor, en los lavamanos había coladeras destapadas que emitían olores fétidos, fauna nociva muerta específicamente cucaracha grande, no contaban con papel desechable para el secado de manos, no había jabón para el lavado de manos, entre otros.

Ana Dinora Manríquez Valenzuela, hija de Alejandrina Valenzuela Borbón (propietaria del local), dijo a EXPRESO que estas anomalías estaban siendo subsanadas al momento en que Corrales Pacheco colocó el aviso de clausura y puso cadena y candado en la entrada de los baños y aseguró es una mentira que su local contribuya a la filtración de aguas negras y limpia al subsuelo del Mercado Municipal, razón por la que se encuentra en peligro de hundirse.

“Todo es una mentira, no es verdad que desde los baños se esté filtrando el agua. Todo lo que está señalado se estaba reparando al momento en que fueron a poner la cadena y los candados”, expuso.

La también administradora del lugar aseguró que su negocio no representa dicho peligro y que todo es una treta de la presidenta de locatarios, Migdelina Castillo, de la comitiva, así como del licenciado Joel Martínez, para quedarse con su negocio.

“Pusieron de pretexto los baños para quedarse con el local porque siempre han querido quedarse con ellos para hacerlos públicos”, aseguró.

Manríquez Valenzuela indicó que con los recursos generados por el servicio que prestan, mil 200 pesos diarios aproximadamente, solventan los gastos de su mamá así como el medicamento y consultas a los que está sujeta por ser una persona invidente, motivo por lo cual ya fue a hablar con Migdelina Castillo para que le retiren los candados, pero ésta se negó.

“Yo ya fui a hablar con ella para que me regrese los baños pero no quiere, es el único sustento que tenemos, ahora sólo me queda hacer las cosas por lo legal”, puntualizó.

Desde el pasado lunes, EXPRESO buscó la versión de Migdelina Castillo, presidenta del locatarios, sin obtener respuesta alguna para el caso.