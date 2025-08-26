Construcción del libramiento en Hermosillo busca desviar tráfico pesado y reducir tiempos de traslado.

El Ayuntamiento de Hermosillo dio luz verde al último procedimiento necesario para concretar la construcción del libramiento norponiente, un proyecto estratégico impulsado por el presidente municipal Antonio Astiazarán que busca mejorar la movilidad en la capital sonorense.

Durante la sesión ordinaria, los regidores aprobaron el dictamen de Sindicatura Municipal, cumpliendo así con el requisito final del marco jurídico que permite iniciar los trabajos de construcción de la obra destinada a desviar el tráfico pesado y agilizar la movilidad en la ciudad.

Desde su planteamiento, el libramiento ha atravesado distintas etapas de revisión y autorización. Ahora, con la validación del trámite final, se consolida como una de las intervenciones más relevantes en materia de movilidad urbana en Hermosillo.

El libramiento se perfila como una de las obras más importantes en flujo vial de Hermosillo, ya que permitirá desviar más de 1.5 millones de vehículos de carga pesada, proteger las calles del desgaste y reducir los tiempos de traslado.