Incide Casa Pacífica en la comunidad médica; concluye congreso con éxito

Este viernes 22 de noviembre se llevó a cabo el tercer y último día del congreso en Hermosillo.

Con creces cumplió el segundo Congreso Casa Pacífica uno de sus principales objetivos: incidir en la comunidad médica de Hermosillo para generar una cultura científica y empática en el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.

Este viernes se llevó a cabo el tercer y último día de la segunda edición del congreso de Casa Pacífica, una residencia médica única en su tipo a nivel Latinoamérica, misma que se distingue por reunir a decenas de especialistas, desde cirujanos y anestesiólogos, hasta psicólogos y nutricionistas, para mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, además de aquellos que presentan dolor por alguna otra causa.

Un simposio y seis ponencias fueron la antesala de la cena de clausura del congreso médico; los temas pasaron de la medicina regenerativa, hasta el tratamiento de lesiones particulares y la evaluación neurológica de pacientes paliativos.

Estudiantes y especialistas convergieron en un solo lugar, las instalaciones de Casa Pacífica, y se fueron con una misma conclusión: la gama de saberes médicos que fueron vertidos en cada ponencia y cada taller enriqueció la perspectiva obtenida durante años de estudio y práctica.

Impresiones

Los médicos que asistieron al evento compartieron algunas de sus impresiones tras los tres días de talleres y ponencias por parte de los especialistas.

" Uno de los principales temas para nosotros es el manejo del dolor y se ha ampliado mi panorama respecto de avances, técnicas y el manejo multidisciplinario entorno al dolor ", dijo Stefany Albarrán, residente de anestesiología de primer año del Hospital General de Zona número 14.

" Lo que me llevo son temas interesantes, cosas que no conocía, complementé la información que ya traía con los temas que dieron todos los ponentes ", compartió Conrado García, residente de tercer año de anestesiología del Hospital General del Estado.

" Me voy con un panorama más amplio: a veces en los hospitales no alcanzamos a ver tantos temas. Me gustó mucho, me servirá para más adelante ", expresó Cristian Dimas, residente de anestesiología Hospital General de Zona número 14.

" Nos invitaron al congreso y encontramos temas muy diversos. Hay cosas que habíamos visto, pero encontramos más información. Aquí están implementando cosas que se deberían estar implementando desde hace mucho tiempo ", dijo Jazmín Badillo, estudiante de la Universidad Durango Santander, séptimo semestre, enfermería.

" En estas conferencias vimos mucha innovación, nos presentaron información muy actualizada y complementa perfecto una de nuestras materias: tanatología. Me llevo la empatía sobre cómo tratar a pacientes con dolor ", compartió Jessica Antonio, estudiante de la Universidad Durango Santander, séptimo semestre, enfermería.

Ponentes

Los ponentes que participaron en el tercer y último día del congreso fueron los siguientes: