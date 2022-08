Luis podrá seguir estudiando; Conalep entrega beca al "héroe" de La Cholla

El joven que hace un mes rescató a un menor que se ahogaba en un arroyo de Hermosillo, podrá continuar con sus estudios, justo como lo deseaba.

Luis Gerardo Gómez Miranda es un joven de 16 años, mejor conocido como el "héroe de La Cholla”, quien en días pasados fue reconocido por la comunidad hermosillense luego de lanzarse a las aguas de un canal en dicha colonia, arriesgando su propia vida con tal de rescatar a un menor de 7 años que se metió a jugar a las aguas durante las lluvias.

El joven de escasos recursos manifestó en su momento a EXPRESO el deseo de continuar con sus estudios, y solicitó el apoyo de alguna institución educativa para salir adelante.

“Ojalá y alguna persona o institución me pueda echar la mano para continuar con mis estudios de preparatoria, ya que no contamos ni con internet para estudiar en línea” , dijo Luis Gerardo.

CONALEP DICE PRESENTE

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Hermosillo 2, levantó la mano en la búsqueda de una beca de estudios para el adolescente de 16 años.

Personal administrativo de Conalep, al ver la publicación se puso en contacto con EXPRESO para poder comunicarse con los padres del menor y plantearle la opción de integrarse a esta institución educativa.

En cuanto Luis Gerardo escuchó la oferta que la escuela le ofrecía, se lanzó igual de rápido como cuando hizo el rescate.

Aunque el ciclo escolar fue interrumpido hace dos años por la pandemia, el chico no contaba con que una de las materias que cursó en secundaria, estuviera sin concluir, haciendo que llegara a él un sentimiento de frustración.

“Estos últimos días fueron muy duros porque no sabia si iba a poder integrarme al Conalep, pero ya me dijeron que me entregarían el certificado en una semana y ya puedo entrar desde hoy” , dijo entusiasmado Luis Gerardo.

En ceremonia de bienvenida a los nuevos estudiantes, el director del plantel dio la bienvenida al joven ante la comunidad estudiantil, y se le otorgaron útiles, mochilas, uniformes, becas tanto alimenticias como económicas para transportación, entre otros beneficios.

El esfuerzo que hizo Luis Gerardo por salvar la vida del menor en el arroyo le ha traído grandes frutos a su vida, pues ahora tiene la oportunidad de culminar sus estudios de preparatoria como tanto deseaba.