Diana Karina Barreras invita a hermosillenses a ubicar su casilla electoral

La candidata a diputada federal por el distrito 3 de Sonora llamó a los residentes del norte de Hermosillo a localizar su casilla electoral en el portal del INE.

Ante las modificaciones que se realizaron en las secciones electorales, sobre todo en el norte de Hermosillo, la candidata a diputada federal por el distrito 3 de Sonora, Diana Karina Barreras Samaniego, exhorta a la ciudadanía a utilizar la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE) para localizar la casilla correspondiente.

La abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde dirigió su invitación principalmente a los hermosillenses cuyas credenciales tengan la sección electoral 1332, correspondiente al área de Pueblitos y más al norte, que fue subdividida en 12 nuevas secciones.

"No pasa nada, van a poder votar perfectamente, pero es necesario que ya en estos días entren a la plataforma del INE para saber dónde se localizará la casilla que les corresponde, porque es muy probable que no sea el mismo lugar donde habían votado en otras elecciones" , destacó.

Barreras utilizó como ejemplo la situación de una habitante de la colonia Villa Verde con la sección 1332 en la credencial, sin embargo, su sección actual es 1605 y le toca votar en el jardín de niños Teresa Santacruz Dórame.

La candidata explicó que el proceso para encontrar la casilla inicia con el acceso a ubicatucasilla.ine.mx desde una computadora o teléfono celular para acceder a la plataforma del INE, seleccionar la entidad 'Sonora', ingresar el número de sección y elegir 'Buscar'. En caso de conocer su sección, se puede utilizar la 1332, indicó Barreras.

Debido a la subdivisión de la sección, es probable que la plataforma solicite que se ingrese la clave de elector, que también aparece en la credencial para votar, y se debe escribir en letras mayúsculas.

Finalmente, el sistema arrojará la dirección a donde la persona debe acudir para emitir su voto.

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia invitó a las personas que ya hayan llevado a cabo este ejercicio a compartir con sus vecinos la información de la nueva ubicación de su casilla y a ayudar a sus familiares y amigas que no puedan realizarlo por cualquier circunstancia.

"Es muy importante que hagamos este ejercicio para ubicar nuestra casilla para saberlo desde hoy y que el 2 de junio no dejemos de ir a votar porque no sabemos dónde hacerlo. Hay que prepararnos para que no nos gane la prisa ni el calor, hay que ir todas y todos a defender con votos la Cuarta Transformación" , finalizó.