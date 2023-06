¿La ropa protege de los rayos UV? Esto dicen los expertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda protegerse del sol cuando el índice de radiación ultra violeta llega a 3.

En Hermosillo, esta semana el índice de radiación ultra violeta se ha visto rebasado 8 horas al día, según información publicada en el portal tutiempo.net. En las horas de mayor radiación, la ciudad del sol llega a reportar valores “extremadamente altos”, según recomendaciones de la propia OMS.

Esta situación, aunada a las altas temperaturas (este domingo 25 de junio, por ejemplo, Hermosillo podría romper la barrera de los 50°C), pone en entredicho a la ciudadanía en cuanto a las medidas de protección que se deben tomar.

¿Priorizar la protección de los rayos UV o utilizar ropa que ayude a dispersar la temperatura?

Ante ello, la doctora Andrea Michel Juárez Enríquez compartió que, ante estas cuestiones, no existe remedio casero más allá de la ropa: “ la ropa es lo más casero que puedes utilizar, pero así algo que me vaya untar, no, en ese caso lo único que tiene efecto son los bloqueadores solares ”.

En cuanto a la ropa, Juárez Enriquéz señaló que, si bien una prenda de algodón de color claro ayuda a dispersar la temperatura corporal, sus tejidos ofrecen menos protección a la radiación UV en comparación con ropa de colores oscuros y de tejidos más gruesos y, por tanto, con menos espacio entre hilos.

Además, especificó que las mangas ofertadas en diversos cruceros de la ciudad, que presuntamente protegen de los rayos UV, no siempre cumplen con su cometido. Muchas de ellas, comentó, están hechas de licra, por lo que al estirarse dejan pasar los rayos entre sus fibras.

Por último, sobre la ropa especializada, tal como las camisas utilizadas en labores de pesca, comentó que si no se presenta una exposición extrema a la radiación, es suficiente con protegerse con sombreros, bloqueador y ropa manga larga. Ello con relación a que por sus altos precios, no se encuentra al alcance de toda la población.