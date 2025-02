En enero, 191 niñas y niños en situación vulnerable disfrutaron desayunos nutritivos gracias a la Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero.

La Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero I.A.P. brindó más de mil desayunos a niñas y niños en situación vulnerable en enero de 2025.

La organización benefició con desayunos nutritivos a 191 niñas y niños de cuatro comunidades distintas gracias al apoyo de 21 voluntarios, los cuales colaboraron en la preparación de alimentos.

Además, entregaron 53 apoyos alimenticios con los que contribuyeron al bienestar de muchas familias.

Entre las actividades que realizaron durante el primer mes del año, impartieron un taller sobre 'Alimentación Saludable', el cual fue brindado en la colonia Altares en colaboración con el Banco de Alimentos de Hermosillo.

También este mes, la fundación recibió la visita de Amazon y celebró el Día de Reyes en el CIF Altares, donde los pequeños disfrutaron de la tradicional rosca.

Asimismo, realizaron dos bazares comunitarios, con los que beneficiaron a 61 familias con ropa, zapatos y artículos para el hogar.

La Fundación reafirma su compromiso de hacer posible que niñas y niños en situación vulnerable reciban la alimentación y el respaldo que necesitan a través de esta causa en la que cada esfuerzo cuenta y con la que buscan generar un cambio positivo en la comunidad.

"Una hija mía me dijo: 'Mamá, hace falta una voluntaria, ¡vaya usted!' Me acerqué y vi cómo el lugar se llenaba de niños. El saber que somos nosotros quienes preparamos su desayuno, que es parte de su crecimiento, y saber que estoy poniendo un granito de arena para la sociedad. ¡Por eso me quedé!" , compartió Afrodita Valencia, quien es voluntaria en CIF Altares desde hace 12 años.

Los interesados en apadrinar el desayuno de un niño o apoyar esta causa pueden contactarse al número telefónico (662) 156 4757 o visitar las instalaciones, ubicadas en avenida San Luis Potosí #53 colonia Centro Oriente.