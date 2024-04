Casa del Estudiante Sonorense apoya a estudiantes universitarios foráneos

La Casa del Estudiante Sonorense es una institución sin fines de lucro y laica, que acepta a estudiantes con cualquier religión o preferencia.

Para proporcionar apoyo a estudiantes foráneos de escasos recursos que llegan a Hermosillo para realizar sus estudios universitarios, la asociación civil Casa del Estudiante Sonorense abrió sus puertas en la ciudad hace 20 años.

Diego Martínez Sánchez, responsable general de la institución sin fines de lucro, compartió que actualmente cuentan con 9 habitaciones compartidas para hombres y mujeres, donde pueden albergar hasta 50 estudiantes.

“La cuota es un apoyo al comedor estudiantil, es de 300 pesos a la semana por hospedaje, alimentación, un espacio para estudiar, y los servicios básicos para llevar a cabo sus actividades académicas sin ningún problema” , explicó.

Requisitos

Martínez Sánchez detalló que, este ciclo escolar, tendrán la capacidad de apoyar entre 10 y 15 jóvenes más que lo deseen.

“Los requisitos son mínimos, es ser estudiante regular de una institución superior en Hermosillo, ser foráneo y tener calificaciones superiores a siete. Si alguien tiene una calificación baja, se acepta con el entendido de que puede ir mejorando” , agregó.

Normas

El responsable general de la Casa del Estudiante Sonorense detalló que estos cuentan con una serie de normas de disciplina que todos los moradores deben cumplir, tales como no llegar después de las 11 de la noche sin avisar, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas dentro del lugar, no llegar en estado de ebriedad, no consumir sustancias ilícitas ni agredir física o verbalmente a los compañeros.

"Dentro del lugar, los padres son los únicos autorizados para dar permiso en situaciones donde los moradores quieran salir a una reunión con amigos" , destacó.

Asimismo, compartió que los alumnos residentes deben participar en la limpieza del lugar, así como en actividades culturales dentro del albergue, tales como eventos deportivos, conferencias, presentaciones de baile o declamación.

Martínez Sánchez aclaró que la asociación civil es un lugar laico, abierto a personas de cualquier religión o preferencia.

“Hay muchos moradores que al egresar siguen en contacto con la Casa del Estudiante Sonorense. Tal es el caso de dos estudiantes de ciencias de la salud que el próximo 20 de abril llevarán a cabo una jornada médica gratuita de 12:00 a 14:00 horas” , resaltó.

Para aquellos interesados en obtener más información o aplicar para residir en el albergue ubicado en Niños Héroes #97, en la colonia Centro, pueden comunicarse al número 6471208826 a través de llamada, mensaje o WhatsApp.