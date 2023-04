Competencia desleal pega a comerciantes del centro de Hermosillo

Varios locales y comercios han tenido que cerrar debido a la competencia desleal por parte de vendedores extranjeros.

Con la aparición de comerciantes extranjeros que instalaron sus negocios en el centro de Hermosillo, los microempresarios han visto la reducción de su porcentaje de ganancias, orillando a algunos a cerrar, por lo que urgieron la regularización de estas empresas.

Durante el 2022 al menos 12 comercios cerraron sus puertas definitivamente al no poder competir con el comercio desleal, de acuerdo a la Unión de Comerciantes de Hermosillo (UCH).

Rubén López Peralta, presidente de la UCH, mencionó que esta problemática inició con la pandemia y hasta ahora no se ha podido regular.

“ Lo hemos manifestado incluso al comercio exterior del Gobierno del Estado porque resulta una competencia desleal, ellos nos han manifestado que hacen revisiones y que esa mercancía muchas veces es de procedencia ilícita, es decir sin pagar aranceles, impuestos y más ”, señaló Rubén López.

Esto representa una afectación económica y ha llevado a que algunos comerciantes cierren definitivamente sus puertas, dejando de ofrecer fuentes de empleo seguras a los ciudadanos en la ciudad.

“ Siendo realistas ellos no ofrecen empleos, muchos ni siquiera están dados de alta en hacienda ni en seguro social porque es la familia la que opera el comercio, y si emplean personas es sin prestaciones de ley, es un tema que traemos que sigue afectando y que la autoridad necesita darle una solución definitiva para que estemos en igualdad de circunstancias ”, apuntó.

Ven menos ganancia

Sugey Cruz, comerciante en el primer cuadro de la ciudad, aseguró que sí ha visto una reducción en las ventas, lo que la ha obligado a bajar los precios a los artículos que ofrece, ya que los comerciantes extranjeros las venden a precio de proveedor y por mayoreo.

“ Tenemos que bajar los precios, aunque gane uno menos o muy poco, muchas veces no costea al mes sacar lo de la renta, los sueldos de los empleados y todo porque son los costos muy bajos los que tienen ellos, y pues no le puedes subir mucho porque no vendes ”, apuntó.

La joven empresaria dijo que ha tenido que reducir a 20 por ciento la ganancia en artículos, de ese porcentaje tiene que pagar el costo de la luz, la renta, el salario a empleados y seguro a estos.