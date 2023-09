Sarita da alimento a más de 40 niños en su comedor

Sara Íñiguez fundó hace casi 14 años el comedor 'Niños del Guayacán Sarita', en donde da alimentos a 40 niños cada fin de semana.

La necesidad de apoyar a los niños y niñas de la invasión Guayacán, aunque sea con un desayuno, fue el motivo que tuvo Sara Íñiguez Moreno para fundar hace casi 14 años el comedor 'Niños del Guayacán Sarita', en donde da alimentos a 40 niños cada fin de semana.

Desde un plato de cereal con leche hasta huevos fritos con frijoles, es lo que Sarita como de cariño le dicen los niños, les da con ayuda de su esposo a los pequeños que cada sábado y domingo acuden puntualmente al comedor para recibir el apoyo de una persona que se ganó el cariño y respeto de sus vecinos.

Sara comentó que el inicio de este comedor fue a raíz de que observaron a niños jugar en la calle y uno de ellos se acercó para pedirles agua y fue ahí cuando ella vio que había una necesidad real en esos pequeños, así que les ofreció algo de comer.

Con el tiempo, y con el aporte económico de su esposo, Sara empezó a darle alimento a siete niños para después subir la cifra hasta 80 niños cada fin de semana quienes se acercaban a su hogar para pedirle un plato de comida.

“Lo iniciamos (el comedor) con el bolsillo de mi esposo, de su trabajo, yo le decía ‘¿Sabes qué? Dame 500 pesos para comprarle a los niños su desayuno’ y poco a poco empezó a llegar gente, catequistas que me apoyaban con el desayuno y de ahí ellas se retiraron, y se corrió la voz y empezó a conocerme gente, familias, fundaciones, me apoyaban con alimento y me siguen apoyando” , comentó.

Con el transcurso de los años, Sara ha visto como cientos de niños pasado por su comedor, los cuales muchos de ellos ya están en la secundaria, preparatoria y la universidad, asegurando que le ha dejado una gran satisfacción el apoyar aunque sea con un modesto plato de cereal a estos pequeños que lo necesitan.

Actualmente Sarita cuenta con 40 niños que acuden a su comedor, a los cuales se les entrega en ocasiones ropa y despensas que son proporcionados por el Banco de Ropa y por el Sistema DIF Estatal, de los cuales afirmó, recibe mucha ayuda para beneficiar a los pequeños.

El comedor de Sarita atiende solo a niños, pero si hay un adulto que necesite de alimento, se lo proporciona sin pedir nada a cambio.

“Para nosotros representa mucho y más para mí que no tuve niños, me encariño con los niños. Hemos tenido altas y bajas pero ahí seguimos adelante porque la satisfacción que me queda, digo que no nada más a mí sino a todos los comedores, es un aprendizaje muy bueno para nosotros, de ver que conocemos a los niños y que desde pequeños los estás viendo, los vamos conociendo desde chiquitos y vemos como son de grandes y también aprendemos de ellos” , aseguró.

Si desean apoyar el comedor de Sara con alimentos, ropa o calzado pueden comunicarse al número 66 24 45 36 19 o bien visitar el Comedor que se ubica entre Calle Tres y Olivares Final, en invasión Guayacán.