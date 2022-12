Armonía y convivencia distingue a la colonia Cortijo Pioneros

Un entorno familiar, donde vecinos conviven en armonía y donde hay espacios públicos de esparcimiento, pero con algunas áreas de oportunidades que los vecinos solicitan que se resuelvan, es como se puede percibir la colonia Cortijo Pioneros.

Ubicada al norte de Hermosillo, el Fraccionamiento Cortijo Pioneros colinda con las colonias Los Manantiales y 4 de Marzo, y en él se pueden observar algunas calles deterioradas, así como parques con juegos para niñas y niños, así como una iglesia donde los domingos decenas de familias se reúnen.

Ofelia Molina, vecina del lugar, señaló que la colonia es muy tranquila, a pesar de que en su entorno puede haber colonias conflictivas, la colonia se caracteriza porque los vecinos se apoyan entre sí.

“Aquí nos ayudamos todos como podemos, mantenemos las áreas limpias, por lo regular los espacios están muy limpios, y los niños y niñas se pueden divertir a gusto” comentó.

Otra de las cosas positivas que tiene la colonia, según la vecina del lugar, es que en su mayoría las casas están habitadas, por lo que no hay lugares donde puedan meterse personas ajenas a la zona.

“Si te fijas no hay casas deshabitadas y eso ayuda mucho, porque no hay lugares para que tiren basura, o que los maleantes se puedan meter a hacer de las suyas; además ayuda mucho porque no se ve una mala imagen de la colonia”, afirmó.

Lugares de esparcimiento

Por un recorrido hecho por periódico EXPRESO, se pudo observar que los parques e instalaciones deportivas se encuentran en un buen estado, así como limpios en su mayoría, solo en un pequeño espacio se pudo observar un poco de maleza y basura en una de los espacios deportivos.



Margarita Esparza, vecina del lugar por más de 10 años, indicó que ayuda mucho también contar con una iglesia en la zona, ya que los domingos los vecinos del lugar pueden acudir a misa.

“Aquí en la colonia tenemos de todo un poco, como en todos lados hay 'tienditas' muy completas y no necesitas irte a los super grandes; desde niños hasta adultos juegan en la ‘canchita’, además está el ‘parquecito’ ahí a la vuelta que está muy bien cuidado por todos”, manifestó.

Áreas de oportunidad

Algunas de las áreas de oportunidad que se pueden observar a simple vista, son el mal estado que se encuentran algunas de las avenidas principales de la colonia, o que son del acceso al fraccionamiento.

Para algunos de los vecinos se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza los grandes hoyos qué hay en las calles, ya que han sufrido desperfectos en sus vehículos por más de una ocasión, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes a que puedan solucionar esa problemática.

Otro de los dolores de cabeza que mencionan los vecinos del lugar, son las constantes fugas de agua que se registran en la zona, lo que además de afectar al estado de las calles, los ha dejado sin agua o con poca presión de agua en sus hogares.

“Es una batalla muchas veces, casi siempre hay fugas de agua por todas partes, eso deja muy feas las calles y se hacen unos hoyos, y como diario pasamos por ahí, a muchos ya les han descompuesto el carro varias veces.

“Además cuando hay fugas, pues nos deja todo el día sin agua o con muy poquita presión, no deja ni lavar los platos o para poder utilizar el baño, ya ni te digo para bañarnos”, expresó la misma Ofelia.