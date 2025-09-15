El organismo informó que los trabajos se extenderán durante la tarde y noche de este lunes; el servicio se normalizará gradualmente el martes.

Agua de Hermosillo informó que la tarde de este lunes se registró una eventualidad en una línea de conducción de 18 pulgadas ubicada en bulevar Periférico Sur y calle De Los Mecánicos, lo que obligó al cierre de válvulas para controlar el escurrimiento de agua potable.

Debido a esta situación, usuarios del sector sur de la ciudad enfrentan variaciones en el servicio, desde baja presión hasta intermitencias.

Las colonias afectadas son:

Perisur

Plaza Patio

Garza

Molino Norson

Zobele

Y Griega

Akiwiki

Pedregal de la Villa

Piedra Bola

Personal técnico ya trabaja en la reparación con apoyo de maquinaria especializada, y se prevé que los trabajos se prolonguen durante la tarde y noche de este lunes.

De no presentarse contratiempos, la reapertura de válvulas se realizará durante la madrugada, lo que permitirá la recuperación gradual del servicio a lo largo de la mañana de este martes.

El organismo agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró la importancia de contar con sistemas de almacenamiento como tinacos para hacer frente a eventualidades de este tipo.